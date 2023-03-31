Ідеально для малюків: смачні парові котлетки з будь-якого виду м’яса

Дуже просто і корисно

Парові котлети — стандарт харчування, коли мова йде про дітей. Але вони будуть корисними всім у родині. До речі, ми вже розповідали, як зварити на пару вареники.

Багато хто оминає парові котлети стороною, бо здається, що якщо не смажені, то несмачні. Але це поширений міф. ProstoWay поділився рецептом справді смачних парових котлеток з будь-якого виду м’яса.

Інгредієнти:

м’ясо — 0,5 кг

куряче яйце — 1 шт.

хліб — 1 скибка

зелень

цибуля

Спосіб приготування:

Приготуйте фарш. Можна взяти будь-яке нежирне м’ясо. Смачно виходить змішати яловичину та курятину, але загалом беріть те м'ясо, яке подобається. Поріжте цибулину та зелень, замочіть хліб, вбийте яйце. Додайте трішки солі. Все ретельно вимішайте. Сформуйте котлети вологими руками. Викладіть їх в пароварку та готуйте 20-30 хвилин. Якщо пароварки немає, можна зробити її з каструлі з водою та друшляка з кришкою.

Такі котлетки стануть файним доповненням до обіду чи вечері. А як десерт можна приготувати корисний молочний коктейль з бананом та вівсянкою.