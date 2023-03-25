Новий спосіб приготування вареників: тісто буде пухким та ніжним

Їх можна приготувати на пару

Вареники — це одна з найпопулярніших страв української кухні. Хоч самі вареники були придумані на території Туреччини, в Україні за останні століття вони стали вагомою частиною української кухні.

Вареники можуть бути солодкими та солоними. Їх роблять з картоплею, м’ясом, капустою, сиром, ягодами. Різноманітність начинок до вареників часом просто шокує. Традиційно їх просто відварюють у киплячій воді, але є й інший спосіб приготування, про який часто забувають, а саме на пару.

Так вареники точно не склеяться. А ще тісто, зварене таким чином, буде пухким та ніжним. Якщо у вас вдома є пароварка, то жодної проблеми з цим не буде. Поговоримо про те, що робити, якщо пароварки все ж немає, а щось новеньке спробувати хочеться.

Як варити вареники без пароварки?

Поставимо на вогонь каструлю з водою. Зверху кладемо велике металеве сито. Важливо! Сито не повинне дном торкатися води. Вже на сито викладаємо вареники та накриваємо їх кришкою. Приготування від моменту закипання води займе 8-10 хвилин.

Приготовані таким чином вареники можна подати зі сметаною, підсмаженою цибулею або свіжою зеленню. Можна також поекспериментувати і використати будь-який інший цікавий соус. Але таким способом можна приготувати не лише вареники, а й будь-який напівфабрикат із тіста. Важливо пам’ятати, що м’ясо потребуватиме більше часу для приготування, ніж уже готова начинка вареників. Тому, приміром, пельмені на пару повинні готуватися довше.