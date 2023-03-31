Идеально для малышей: вкусные паровые котлетки из любого вида мяса

Очень просто и полезно

Паровые котлеты – стандарт питания, когда речь идет о детях. Но мало кто знает, что они будут полезны всем в семье. Кстати, мы уже рассказывали, как сварить на пару вареники.

Многие обходят паровые котлеты стороной, потому что кажется, что если не жареные, то невкусные. Но это распространенный миф. ProstoWay поделился рецептом действительно вкусных паровых котлеток из любого вида мяса.

Ингредиенты:

мясо — 0,5 кг

куриное яйцо – 1 шт.

хлеб — 1 ломтик

зелень

лук

Способ приготовления:

Приготовьте фарш. Можно взять любое нежирное мясо. Вкусно получается, если смешать говядину и курятину, но вообще с этим можно экспериментировать. Порежьте луковицу и зелень, замочите в воде хлеб, выбейте яйцо. Добавьте немного соли. Сформируйте котлетки. Выложите их в пароварку и готовьте 20-30 минут. Если пароварки нет, можно сделать ее из кастрюли с водой и дуршлаг с крышкой.

Такие котлетки станут хорошим дополнением к обеду или ужину. А в качестве десерта можно приготовить полезный молочный коктейль с бананом и овсянкой.