Новый способ приготовления вареников: тесто будет пышным и нежным

Их можно приготовить на пару

Вареники – это одно из самых популярных блюд украинской кухни. Хотя сами вареники были придуманы на территории Турции, в Украине за последние столетия они стали весомой частью национальной кухни.

Вареники могут быть сладкими и солеными. Их делают с картофелем, мясом, капустой, творогом, ягодами. Разнообразие начинок к вареникам порой просто шокирует. Традиционно их просто отваривают в кипящей воде, но есть и другой способ приготовления, о котором часто забывают, а именно на пару.

Так вареники точно не склеятся. А еще тесто, сваренное таким образом, будет пышным и нежным. Если у вас дома есть пароварка, то никакой проблемы с этим не будет. Поговорим о том, что делать, если пароварки все же нет, а что-нибудь новенькое попробовать хочется.

Как варить вареники без пароварки?

Поставим на огонь кастрюлю с водой. Сверху кладем большое металлическое сито. Важно! Сыто не должно дном касаться воды. Уже на сито выкладываем вареники и накрываем их крышкой. Приготовление с момента закипания воды займет 8-10 минут.

Приготовленные таким образом вареники можно подать со сметаной, жареным луком или свежей зеленью. Можно также поэкспериментировать и использовать любой другой интересный соус. Но таким способом можно приготовить не только вареники, но любой полуфабрикат из теста. Важно помнить, что мясо потребует больше времени для приготовления, чем готовая начинка вареников. Поэтому, например, пельмени на пару должны готовиться дольше.