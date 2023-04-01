Ця страва заслуговує на овації: рецепт незвичайного супу з рибної консерви
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Суп — просто знахідка для тих, хто не має часу на готування
Немає нічого простіше, ніж приготувати рибний суп, а зварити суп з рибних консервів взагалі не складе труднощів. Такий варіант першої страви для швидкого обіду відмінно підійде, якщо немає часу на приготування чогось ґрунтовного, але дуже хочеться чогось рідкого і теплого. Суп низькокалорійний, але смачний.
Для приготування страви за рецептом Сookbook нам знадобляться рибні консерви в олії чи власному соку. Ні, виключається і риба в томатному соусі — тут уже на любителя. Смак супу залежить від смаку рибки. У страву також можна додати картоплю, крупу, макаронні вироби або обмежитися лише овочами та зеленню.
Як приготувати суп з рибної консерви?
Інгредієнти:
- сайра або скумбрія у власному соку — 1 банка;
- картопля — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1/2 шт.;
- олія 2 ст. л;
- вершкове масло|мастило| 1 ст. л;
- зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — пучок
- сіль, перець мелений і горошком, лавровий лист на смак.
Спосіб приготування:
- Налийте в каструлю 1,5 літра води та поставте закипати.
- Тим часом очистіть картоплю, наріжте невеликими кубиками.
- Опустіть картоплю в окріп, посоліть, додайте перець горошком та лавровий лист. Варіть до готовності картоплі.
- Очистіть цибулю та моркву. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. На сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості. Додайте до картоплі.
- Відкрийте консерви. Як тільки картопля звариться, покладіть рибу разом із соком у суп. Шматочки риби можна розім’яти вилкою.
- Проварити суп із рибою ще 3-5 хвилин. Додайте мелений перець і нарізану зелень. У готовий суп покладіть вершкове масло.
А якщо хочеться урізноманітнити меню, можна приготувати суп із кукурудзи. Готується він також просто, але дітей за вуха не відтягнеш.