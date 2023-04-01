Ця страва заслуговує на овації: рецепт незвичайного супу з рибної консерви

Суп — просто знахідка для тих, хто не має часу на готування

Немає нічого простіше, ніж приготувати рибний суп, а зварити суп з рибних консервів взагалі не складе труднощів. Такий варіант першої страви для швидкого обіду відмінно підійде, якщо немає часу на приготування чогось ґрунтовного, але дуже хочеться чогось рідкого і теплого. Суп низькокалорійний, але смачний.

Для приготування страви за рецептом Сookbook нам знадобляться рибні консерви в олії чи власному соку. Ні, виключається і риба в томатному соусі — тут уже на любителя. Смак супу залежить від смаку рибки. У страву також можна додати картоплю, крупу, макаронні вироби або обмежитися лише овочами та зеленню.

Як приготувати суп з рибної консерви?

Інгредієнти:

сайра або скумбрія у власному соку — 1 банка;

картопля — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1/2 шт.;

олія 2 ст. л;

вершкове масло|мастило| 1 ст. л;

зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — пучок

сіль, перець мелений і горошком, лавровий лист на смак.

Спосіб приготування:

Налийте в каструлю 1,5 літра води та поставте закипати. Тим часом очистіть картоплю, наріжте невеликими кубиками. Опустіть картоплю в окріп, посоліть, додайте перець горошком та лавровий лист. Варіть до готовності картоплі. Очистіть цибулю та моркву. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. На сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості. Додайте до картоплі. Відкрийте консерви. Як тільки картопля звариться, покладіть рибу разом із соком у суп. Шматочки риби можна розім’яти вилкою. Проварити суп із рибою ще 3-5 хвилин. Додайте мелений перець і нарізану зелень. У готовий суп покладіть вершкове масло.

А якщо хочеться урізноманітнити меню, можна приготувати суп із кукурудзи. Готується він також просто, але дітей за вуха не відтягнеш.