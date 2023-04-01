Это блюдо заслуживает оваций: рецепт необыкновенного супа из рыбной консервы

Суп — просто находка для тех, у кого нет времени на готовку

Нет ничего проще, чем приготовить рыбный суп, а сварить суп из рыбных консервов вообще не составит труда. Такой вариант первого блюда для быстрого обеда отлично подойдет, если нет времени на приготовление чего-нибудь основательного, но очень хочется жидкого теплого. Суп низкокалорийный, но вкусный.

Для приготовления блюда по рецепту Сookbook нам понадобятся рыбные консервы в масле или в собственном соку. Нет исключается и рыба в томатном соусе — здесь уже на любителя. Вкус супа очень зависит от вкуса рыбки. В блюдо также можно добавить картофель, крупу, макаронные изделия или ограничиться только овощами и зеленью.

Как приготовить суп из рыбной консервы

Ингредиенты:

сайра или скумбрия в собственном соку — 1 банка;

картофель — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1/2 шт.;

растительное масло 2 ст. л;

сливочное масло 1 ст. л;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок

соль, перец молотый и горошком, лавровый лист — по вкусу.

Способ приготовления:

Налейте в кастрюлю 1,5 литра воды и поставьте закипать. Тем временем очистите картофель, нарежьте его небольшими кубиками. Опустите картофель в кипяток, посолите, добавьте перец горошком и лавровый лист. Варите до готовности картофеля. Очистите лук и морковь. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке. На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте к картофелю. Откройте консервы. Как только картофель сварится, положите рыбу вместе с соком в суп. Кусочки рыбы можно размять вилкой. Проварить суп с рыбой еще 3-5 минут. Добавьте молотый перец и рубленую зелень. В готовый суп положите сливочное масло.

А если хочется разнообразить меню, можно приготовить суп из кукурузы. Готовится он также просто, но детей за уши не оттянешь.