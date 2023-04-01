Незвичайний "Козел на городі": рецепт салату, який не потрібно навіть перемішувати

Гості точно оцінять оригінальність страви

Набридли класичні вінегрет та олів’є? Хочеться якось урізноманітнити меню та здивувати рідних чимось незвичайним?

У такому разі вам просто необхідний "Козел на городі". За рецептом Smach його приготування не займе багато часу – його навіть не потрібно перемішувати, гості зроблять це за вас. При цьому салат виглядає яскраво та ошатно.

Як приготувати салат "Козел на городі"

Інгредієнти на 6 порцій:

філе куряче — 450 гр.;

буряк — 150 гр.;

морква — 120 гр.;

капуста білокачанна — 120 гр.;

огірки солоні — 120 гр.;

горошок зелений консервований – 120 г;

майонез — 30 гр.;

олія рослинна для смаження;

перець чорний мелений, сіль на свій смак.

Спосіб приготування:

Вимити овочі та філе. З горошку злити рідину. Відварити куряче філе. Охолодити до кімнатної температури. Очистити буряк, моркву та картопля. Нарізати тонкою соломкою буряки та моркву. Дрібно нашаткувати капусту. Огірки нарізати брусочками. Нарізати тонкими брусками картоплю. Посолити та перемішати. Обсмажити картоплю у фритюрі або сковороді з великою кількістю олії. Викласти готову картоплю на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Нарізати смужками курку. Викласти на блюдо для сервірування буряк, моркву, капусту, огірки, картоплю та курку секторами у вигляді квітки. У середину страви викласти майонез і згори – консервований горошок. Салат "Козел на городі" готовий.

Якщо вам захотілося згадати дитинство, приготуйте салат за бабусиним рецептом. Інгредієнти можна змінювати на свій смак — чим не привід пофантазувати?