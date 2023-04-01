Незвичайний "Козел на городі": рецепт салату, який не потрібно навіть перемішувати
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Гості точно оцінять оригінальність страви
Набридли класичні вінегрет та олів’є? Хочеться якось урізноманітнити меню та здивувати рідних чимось незвичайним?
У такому разі вам просто необхідний "Козел на городі". За рецептом Smach його приготування не займе багато часу – його навіть не потрібно перемішувати, гості зроблять це за вас. При цьому салат виглядає яскраво та ошатно.
Як приготувати салат "Козел на городі"
Інгредієнти на 6 порцій:
- філе куряче — 450 гр.;
- буряк — 150 гр.;
- морква — 120 гр.;
- капуста білокачанна — 120 гр.;
- огірки солоні — 120 гр.;
- горошок зелений консервований – 120 г;
- майонез — 30 гр.;
- олія рослинна для смаження;
- перець чорний мелений, сіль на свій смак.
Спосіб приготування:
- Вимити овочі та філе. З горошку злити рідину. Відварити куряче філе. Охолодити до кімнатної температури.
- Очистити буряк, моркву та картопля. Нарізати тонкою соломкою буряки та моркву.
- Дрібно нашаткувати капусту. Огірки нарізати брусочками.
- Нарізати тонкими брусками картоплю. Посолити та перемішати. Обсмажити картоплю у фритюрі або сковороді з великою кількістю олії. Викласти готову картоплю на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
- Нарізати смужками курку. Викласти на блюдо для сервірування буряк, моркву, капусту, огірки, картоплю та курку секторами у вигляді квітки.
- У середину страви викласти майонез і згори – консервований горошок. Салат "Козел на городі" готовий.
Якщо вам захотілося згадати дитинство, приготуйте салат за бабусиним рецептом. Інгредієнти можна змінювати на свій смак — чим не привід пофантазувати?