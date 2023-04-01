Необычный "Козел в огороде": рецепт салата, который не нужно даже перемешивать
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Гости точно оценят оригинальность блюда
Надоели классические винегрет и оливье? Хочется как-то разнообразить меню и удивить родных чем-то необычным?
В таком случае вам просто необходим "Козел на огороде". По рецепту Smach его приготовление не займет много времени — его даже не нужно перемешивать, гости сделают это за вас. При этом салат смотрится ярко и нарядно.
Как приготовить салат "Козел на огороде"
Ингредиенты на 6 порций:
- филе куриное – 450 гр.;
- свекла — 150 гр.;
- морковь — 120 гр.;
- капуста белокочанная — 120 гр.;
- огурцы соленые – 120 гр.;
- горошек зеленый консервированный – 120 гр.;
- майонез – 30 гр.;
- масло растительное для жарки;
- перец черный молотый, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымыть овощи и филе. С горошка слить жидкость. Отварить куриное филе. Охладить до комнатной температуры.
- Очистить свеклу, морковь и картофель. Нарезать тонкой соломкой свеклу и морковку.
- Мелко нашинковать капусту. Огурцы порезать брусочками.
- Нарезать тонкими брусками картофель. Посолить и перемешать. Обжарить картофель во фритюре или сковороде с большим количеством подсолнечного масла. Выложить готовый картофель на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Нарезать курицу полосками. Выложить на блюдо для сервировки свеклу, морковь, капусту, огурцы, картофель и курицу секторами в виде цветка.
- В середину блюда выложить майонез и сверху – консервированный горошек. Салат "Козел в огороде" готов.
Если вам захотелось вспомнить детство, приготовьте салат по бабушкиному рецепту. Ингредиенты можно менять по своему вкусу — чем не повод пофантазировать?