Необычный "Козел в огороде": рецепт салата, который не нужно даже перемешивать

Гости точно оценят оригинальность блюда

Надоели классические винегрет и оливье? Хочется как-то разнообразить меню и удивить родных чем-то необычным?

В таком случае вам просто необходим "Козел на огороде". По рецепту Smach его приготовление не займет много времени — его даже не нужно перемешивать, гости сделают это за вас. При этом салат смотрится ярко и нарядно.

Как приготовить салат "Козел на огороде"

Ингредиенты на 6 порций:

филе куриное – 450 гр.;

свекла — 150 гр.;

морковь — 120 гр.;

капуста белокочанная — 120 гр.;

огурцы соленые – 120 гр.;

горошек зеленый консервированный – 120 гр.;

майонез – 30 гр.;

масло растительное для жарки;

перец черный молотый, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымыть овощи и филе. С горошка слить жидкость. Отварить куриное филе. Охладить до комнатной температуры. Очистить свеклу, морковь и картофель. Нарезать тонкой соломкой свеклу и морковку. Мелко нашинковать капусту. Огурцы порезать брусочками. Нарезать тонкими брусками картофель. Посолить и перемешать. Обжарить картофель во фритюре или сковороде с большим количеством подсолнечного масла. Выложить готовый картофель на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Нарезать курицу полосками. Выложить на блюдо для сервировки свеклу, морковь, капусту, огурцы, картофель и курицу секторами в виде цветка. В середину блюда выложить майонез и сверху – консервированный горошек. Салат "Козел в огороде" готов.

Если вам захотелось вспомнить детство, приготовьте салат по бабушкиному рецепту. Ингредиенты можно менять по своему вкусу — чем не повод пофантазировать?