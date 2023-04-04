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Рецепт печива "дамські пальчики": гості просто оближуть свої

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Савоярді або "дамські пальчики"
Савоярді або "дамські пальчики". Фото smachnoho.com.ua

Неймовірно повітряне печиво

Хочеться приготувати чогось до чаю, але не хочеться поратися довго на кухні? А що, якщо скуштувати італійське печиво з бісквітного тіста? Думаєте, що це справа довга?

А ось і ні. "Дамські пальчики" або савоярді робити зовсім нескладно, а смакоти — пальчики оближеш. За рецептом Shuba.life воно вийде ніжне, легке та повітряне, із солодкою хрусткою скоринкою. А зберігати його можна цілих два тижні.

Як приготувати савоярді чи "дамські пальчики"

Інгредієнти:

  • яйця курячі — 3 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 1 г;
  • цукор ванільний — 8 г;
  • сік лимона – 10 мл;
  • лимон, цедра — 12 г;
  • борошно пшеничне — 65 г;
  • крохмаль картопляний — 30 г;
  • цукрова пудра – для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко двома аркушами пергаментного паперу. Підготуйте кондитерський мішок із круглим наконечником 1,5 см.
  2. Відокремте жовток від білка. У середній мисці збийте яєчні білки, 50 г (1/4 склянки) цукру й 1 чайну ложку лимонного соку, доки не утворюються жорсткі піки.
  3. Обережно зніміть тонкий шар лимонної цедри та вичавіть потрібну кількість соку.
  4. В іншій мисці збийте жовтки з цукром, цедрою лимона, ваніллю, 1 чайною ложкою лимонного соку і сіллю — до густини та світло-жовтого кольору.
  5. Просійте борошно та картопляний крохмаль над яєчною сумішшю та акуратно перемішайте все силіконовою лопаткою до однорідності. Обережно введіть яєчні білки.
  6. Покладіть половину тесту в підготовлений кондитерський мішок. Викладіть смужки завдовжки 10 см, залишаючи між ними відстань. Повторіть з рештою тесту.
  7. Печиво злегка посипте цукровою пудрою або дрібним цукром. Дайте савоярді відпочити близько 5 хвилин і знову посипте цукровою пудрою.
  8. Поставте деко в духовку і випікайте близько 15 хвилин до світло-золотистого кольору.
  9. Дайте "дамським пальчиками" охолонути кілька хвилин, а потім звільніть їх від пергаментного паперу плоскою лопаткою, поки вони ще теплі.
  10. Подавайте печиво відразу або зберігайте у герметичному контейнері до 2 тижнів.

До речі, печиво можна використовувати в таких десертах як тирамісу та шарлотка, і навіть найсмачніших пасок.

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#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома