Рецепт печива "дамські пальчики": гості просто оближуть свої

Неймовірно повітряне печиво

Хочеться приготувати чогось до чаю, але не хочеться поратися довго на кухні? А що, якщо скуштувати італійське печиво з бісквітного тіста? Думаєте, що це справа довга?

А ось і ні. "Дамські пальчики" або савоярді робити зовсім нескладно, а смакоти — пальчики оближеш. За рецептом Shuba.life воно вийде ніжне, легке та повітряне, із солодкою хрусткою скоринкою. А зберігати його можна цілих два тижні.

Як приготувати савоярді чи "дамські пальчики"

Інгредієнти:

яйця курячі — 3 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — 1 г;

цукор ванільний — 8 г;

сік лимона – 10 мл;

лимон, цедра — 12 г;

борошно пшеничне — 65 г;

крохмаль картопляний — 30 г;

цукрова пудра – для прикраси.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко двома аркушами пергаментного паперу. Підготуйте кондитерський мішок із круглим наконечником 1,5 см. Відокремте жовток від білка. У середній мисці збийте яєчні білки, 50 г (1/4 склянки) цукру й 1 чайну ложку лимонного соку, доки не утворюються жорсткі піки. Обережно зніміть тонкий шар лимонної цедри та вичавіть потрібну кількість соку. В іншій мисці збийте жовтки з цукром, цедрою лимона, ваніллю, 1 чайною ложкою лимонного соку і сіллю — до густини та світло-жовтого кольору. Просійте борошно та картопляний крохмаль над яєчною сумішшю та акуратно перемішайте все силіконовою лопаткою до однорідності. Обережно введіть яєчні білки. Покладіть половину тесту в підготовлений кондитерський мішок. Викладіть смужки завдовжки 10 см, залишаючи між ними відстань. Повторіть з рештою тесту. Печиво злегка посипте цукровою пудрою або дрібним цукром. Дайте савоярді відпочити близько 5 хвилин і знову посипте цукровою пудрою. Поставте деко в духовку і випікайте близько 15 хвилин до світло-золотистого кольору. Дайте "дамським пальчиками" охолонути кілька хвилин, а потім звільніть їх від пергаментного паперу плоскою лопаткою, поки вони ще теплі. Подавайте печиво відразу або зберігайте у герметичному контейнері до 2 тижнів.

До речі, печиво можна використовувати в таких десертах як тирамісу та шарлотка, і навіть найсмачніших пасок.