Рецепт печива "дамські пальчики": гості просто оближуть свої
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Неймовірно повітряне печиво
Хочеться приготувати чогось до чаю, але не хочеться поратися довго на кухні? А що, якщо скуштувати італійське печиво з бісквітного тіста? Думаєте, що це справа довга?
А ось і ні. "Дамські пальчики" або савоярді робити зовсім нескладно, а смакоти — пальчики оближеш. За рецептом Shuba.life воно вийде ніжне, легке та повітряне, із солодкою хрусткою скоринкою. А зберігати його можна цілих два тижні.
Як приготувати савоярді чи "дамські пальчики"
Інгредієнти:
- яйця курячі — 3 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 1 г;
- цукор ванільний — 8 г;
- сік лимона – 10 мл;
- лимон, цедра — 12 г;
- борошно пшеничне — 65 г;
- крохмаль картопляний — 30 г;
- цукрова пудра – для прикраси.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко двома аркушами пергаментного паперу. Підготуйте кондитерський мішок із круглим наконечником 1,5 см.
- Відокремте жовток від білка. У середній мисці збийте яєчні білки, 50 г (1/4 склянки) цукру й 1 чайну ложку лимонного соку, доки не утворюються жорсткі піки.
- Обережно зніміть тонкий шар лимонної цедри та вичавіть потрібну кількість соку.
- В іншій мисці збийте жовтки з цукром, цедрою лимона, ваніллю, 1 чайною ложкою лимонного соку і сіллю — до густини та світло-жовтого кольору.
- Просійте борошно та картопляний крохмаль над яєчною сумішшю та акуратно перемішайте все силіконовою лопаткою до однорідності. Обережно введіть яєчні білки.
- Покладіть половину тесту в підготовлений кондитерський мішок. Викладіть смужки завдовжки 10 см, залишаючи між ними відстань. Повторіть з рештою тесту.
- Печиво злегка посипте цукровою пудрою або дрібним цукром. Дайте савоярді відпочити близько 5 хвилин і знову посипте цукровою пудрою.
- Поставте деко в духовку і випікайте близько 15 хвилин до світло-золотистого кольору.
- Дайте "дамським пальчиками" охолонути кілька хвилин, а потім звільніть їх від пергаментного паперу плоскою лопаткою, поки вони ще теплі.
- Подавайте печиво відразу або зберігайте у герметичному контейнері до 2 тижнів.
До речі, печиво можна використовувати в таких десертах як тирамісу та шарлотка, і навіть найсмачніших пасок.