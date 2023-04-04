Рецепт печенья "дамские пальчики": гости просто оближут свои

Невероятно воздушное печенье

Хочется приготовить чего-то к чаю, но не хочется возиться долго на кухне? А что, если попробовать итальянское печенье из бисквитного теста? Думаете, что это дело долгое?

А вот и нет. "Дамские пальчики" или савоярди делать совсем несложно, а вкуснотища — пальчики оближешь. По рецепту Shuba.life оно получится нежное, легкое и воздушное, со сладкой хрустящей корочкой. А хранить его можно целых две недели.

Как приготовить савоярди или "дамские пальчики"

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт.;

сахар — 100 г;

соль — 1 г;

сахар ванильный — 8 г;

сок лимона — 10 мл;

лимон, цедра — 12 г;

мука пшеничная — 65 г;

крахмал картофельный — 30 г;

сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень двумя листами пергаментной бумаги. Подготовьте кондитерский мешок с круглым наконечником 1,5 см. Отделите желток от белка. В средней миске взбейте яичные белки, 50 г (1/4 стакана) сахара и 1 чайную ложку лимонного сока, пока не образуются жесткие пики. Осторожно снимите тонкий слой лимонной цедры и выжмите нужное количество сока. В другой миске взбейте желтки с сахаром, цедрой лимона, ванилью, 1 чайной ложкой лимонного сока и солью — до густоты и светло-желтого цвета. Просейте муку и картофельный крахмал над яичной смесью и аккуратно перемешайте все силиконовой лопаткой до однородности. Аккуратно введите яичные белки. Переложите половину теста в подготовленный кондитерский мешок. Выложите полоски длиной 10 см, оставляя между ними расстояние. Повторите с остальным тестом. Печенье слегка посыпьте сахарной пудрой или мелким сахаром. Дайте савоярди отдохнуть около 5 минут и снова посыпьте сахарной пудрой. Поставьте противень в духовку и выпекайте около 15 минут до светло-золотистого цвета. Дайте "дамским пальчиками" остыть несколько минут, а затем освободите их от пергаментной бумаги плоской лопаткой, пока они еще теплые. Подавайте печенье сразу или храните в герметичном контейнере до 2 недель.

Кстати, печенье можно использовать в таких десертах как тирамису и шарлотка, и даже вкуснейших пасок.