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П’ять хвилин — і гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт цікавого салату з гостринкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Язик можна проковтнути - така смакота
Язик можна проковтнути - така смакота. Фото cooktips

Цікавий і незвичний салат

Пропонуємо приготувати салат з куркою, часником та маринованими огірками. Він автоматично стане вашим улюбленим, а гості, яким пощастить його скуштувати, питатимуть рецепт.

Секрет — у гармонійному поєднанні інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт.
  • маринований огірок — 3 шт.
  • корейська морква — 200 г
  • твердий сир — 200 г
  • часник — 2 зубки
  • майонез
  • петрушка чи кріп

Спосіб приготування:

  1. Філе для салату відваріть в підсоленій воді. Бульйон з нього виливайте — на ньому ще можна приготувати, наприклад, суп. М’ясо порвіть на волокна або просто наріжте смужками.
  2. Сир натріть. Огірки можна нарізати тонкими смужками або теж натерти теж на тертці — так буде швидше.
  3. Змішайте всі інгредієнти разом. Додайте до маси вичавлений часник та подрібнену зелень і заправте майонезом.

Цей салат дуже цікавий — адже мариновані огірки й часничок додають страві пікантності. Також завдяки ситності його можна з’їсти як повноцінний обід. Просто заваріть до нього імбирного чаю — буде дуже смачно.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морква