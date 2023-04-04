П’ять хвилин — і гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт цікавого салату з гостринкою
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Цікавий і незвичний салат
Пропонуємо приготувати салат з куркою, часником та маринованими огірками. Він автоматично стане вашим улюбленим, а гості, яким пощастить його скуштувати, питатимуть рецепт.
Секрет — у гармонійному поєднанні інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.
- маринований огірок — 3 шт.
- корейська морква — 200 г
- твердий сир — 200 г
- часник — 2 зубки
- майонез
- петрушка чи кріп
Спосіб приготування:
- Філе для салату відваріть в підсоленій воді. Бульйон з нього виливайте — на ньому ще можна приготувати, наприклад, суп. М’ясо порвіть на волокна або просто наріжте смужками.
- Сир натріть. Огірки можна нарізати тонкими смужками або теж натерти теж на тертці — так буде швидше.
- Змішайте всі інгредієнти разом. Додайте до маси вичавлений часник та подрібнену зелень і заправте майонезом.
Цей салат дуже цікавий — адже мариновані огірки й часничок додають страві пікантності. Також завдяки ситності його можна з’їсти як повноцінний обід. Просто заваріть до нього імбирного чаю — буде дуже смачно.