П’ять хвилин — і гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт цікавого салату з гостринкою

Цікавий і незвичний салат

Пропонуємо приготувати салат з куркою, часником та маринованими огірками. Він автоматично стане вашим улюбленим, а гості, яким пощастить його скуштувати, питатимуть рецепт.

Секрет — у гармонійному поєднанні інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.

маринований огірок — 3 шт.

корейська морква — 200 г

твердий сир — 200 г

часник — 2 зубки

майонез

петрушка чи кріп

Спосіб приготування:

Філе для салату відваріть в підсоленій воді. Бульйон з нього виливайте — на ньому ще можна приготувати, наприклад, суп. М’ясо порвіть на волокна або просто наріжте смужками. Сир натріть. Огірки можна нарізати тонкими смужками або теж натерти теж на тертці — так буде швидше. Змішайте всі інгредієнти разом. Додайте до маси вичавлений часник та подрібнену зелень і заправте майонезом.

Цей салат дуже цікавий — адже мариновані огірки й часничок додають страві пікантності. Також завдяки ситності його можна з’їсти як повноцінний обід. Просто заваріть до нього імбирного чаю — буде дуже смачно.