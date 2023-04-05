Їх аромат усі запам’ятають надовго: рецепт лінивих вареників із часником

Незвичайно та смачно

Вареники – одна з найпопулярніших страв української кухні. Для тих, хто не любить їх готувати, навіть придумали лінивий варіант. Але якщо ви думали, що ледачі вареники бувають тільки солодкими, то тримайте рецепт солоної версії.

За рецептом Shuba сьогодні ми зробимо ліниві вареники з часником. Ідеально для такої страви брати жирний домашній сир. Однак, якщо під рукою такого немає, виберіть в магазині високоякісний сир з жирністю не менше 9%. До тесту ви можете додати паприку, пластівці чилі, трави — все, що вам подобається.

Як приготувати ліниві вареники з часником

Інгредієнти на 20 порцій:

сир кисломолочний – 300 г;

борошно — 4 ст. л.;

молоко 3,2% – 3 ст. л.;

часник, зубчики – 2 шт.;

сіль, кріп — на смак.

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир добре відіжміть від зайвої вологи та протріть через сито. Додати борошно і дрібно нарізаний кріп. Додайте пропущений через прес або нарізаний часник. Замісити тісто і розділити його на кілька частин. З кожної зробіть валик та розріжте його на кілька частин. Відваріть вареники у підсоленій воді протягом двох хвилин після випливання.

Якщо вам захочеться соусу до лінивих вареників, можна приготувати його з квасолі. Вийде і смачно, і корисно.