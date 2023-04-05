Их аромат все запомнят надолго: рецепт ленивых вареников с чесноком

Необычно и вкусно

Вареники — одно из самых популярных блюд украинской кухни. Для тех, кто не любит их готовить, даже придумали ленивый вариант. Но если вы думали, что ленивые вареники бывают только сладкими, то держите рецепт соленой версии.

По рецепту Shuba сегодня мы сделаем ленивые вареники с чесноком. Идеально для такого блюда брать жирный домашний творог. Однако если под рукой такого нет, выберите в магазине высококачественный творог с жирностью не менее 9%. К тесту вы можете добавить паприку, хлопья чили, травы — все, что вам нравится.

Как приготовить ленивые вареники с чесноком

Ингредиенты на 20 порций:

сыр кисломолочный – 300 г;

мука – 4 ст. л.;

молоко 3,2% – 3 ст. л.;

чеснок, зубчики – 2 шт.;

соль, укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

Кисломолочный сыр хорошо отожмите от лишней влаги и протрите через сито. Добавьте муку и мелко нарезанный укроп. Добавьте пропущенный через пресс или нарубленный чеснок. Замесите тесто и разделите его на несколько частей. С каждой скатайте валик и разрежьте его на несколько частей. Отварите вареники в подсоленной воде в течение двух минут после всплытия.

Если вам захочется соуса к ленивым вареникам, можно приготовить его из фасоли. Получится и вкусно, и полезно.