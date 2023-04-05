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Лише одна крапля в тісто — і вареники будуть пишними, як з картинки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Всі люблять полтавські вареники
Всі люблять полтавські вареники. Фото Одна хвилина

І смачно, і красиво

Нещодавно ми розповідали, як зварити вареники на пару. Зараз же пропонуємо приготувати смачні вареники по-полтавськи.

Їх можна готувати з м'ясом, капустою, яйцем і сиром. Простим рецептом тіста на кефірі поділились на порталі Главред. У них є дуже простий секрет — теплий кефір і одна крапля олії в тісті.

Інгредієнти:

  • Борошно — 550 гр
  • Кефір — 0,5 л
  • Сода або розпушувач — 1 чайна ложка
  • Сіль
  • Цукор
  • Яйце — 1 шт
  • Олія
  • М'ясний фарш (можна асорті) — 500 гр
  • Цибуля
  • Морква

Спосіб приготування:

  1. У каструлю вливаємо 500 мл теплого (можна кімнатної температури) кефіру. Всипаємо розпушувач або соду, 0,5 чайної ложки солі. Добре перемішуємо. Додаємо цукор і яйце, збиваємо все виделкою.
  2. Порціями починаємо додавати до кефіру борошно і замішувати тісто. В самому кінці додаємо 1 краплю олії. Тісто, яке вийшло, не повинно прилипати до рук. Згортаємо його в колобок, накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце на 20 хвилин.
  3. В цей час готуємо начинку. Цибулю і моркву чистимо, ріжемо і обсмажуємо до золотистого кольору.
  4. Додаємо в фарш остиглі цибулю і моркву, солимо, перчимо, перемішуємо.
  5. Дістаємо тісто, стіл присипаємо борошном. Розкочуємо тісто, склянкою вирізаємо форми під вареники.
  6. Викладаємо начинку та щільно защіпаємо. Вареники варимо в окропі. У воду можна додати сіль та лавровий листок.

Це класичний рецепт, який усюди знають і люблять. Просто як насипний пиріг з яблуками.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Кефір