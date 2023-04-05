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Лишь одна капля в тесто – и вареники будут пышными, как с картинки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Все любят полтавские вареники
Все любят полтавские вареники. Фото Одна минута

И вкусно, и красиво

Недавно мы рассказывали, как сварить вареники на пару. Сейчас же предлагаем приготовить вкусные вареники по-полтавски.

Их можно готовить с мясом, капустой, яйцом и творогом. Простым рецептом теста на кефире поделились на портале Главред. У них есть очень простой секрет – теплый кефир и одна капля масла в тесте.

Ингредиенты:

  • Мука – 550 гр
  • Кефир – 0,5 л
  • Сода или разрыхлитель — 1 чайная ложка
  • Соль
  • Сахар
  • Яйцо — 1 шт
  • Растительное масло
  • Мясной фарш (можно ассорти) – 500 гр
  • Лук
  • Морковь

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю вливаем 500 мл теплого (можно комнатной температуры) кефира. Всыпаем разрыхлитель или соду, 0,5 чайной ложки соли. Хорошо перемешиваем. Добавляем сахар и яйцо, взбиваем все вилкой.
  2. Порциями начинаем добавлять в кефир муку и замешивать тесто. В самом конце добавляем 1 каплю растительного масла. Тесто не должно прилипать к рукам. Сворачиваем его в колобок, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 20 минут.
  3. В это время готовим начинку. Лук и морковь чистим, режем и обжариваем до золотистого цвета.
  4. Добавляем в фарш остывший лук и морковь, солим, перчим, перемешиваем.
  5. Достаем тесто, стол присыпаем мукой. Раскатываем тесто, стаканом вырезаем формы под вареники.
  6. Выкладываем начинку и плотно защипываем. Вареники варим в кипятке. В воду можно добавить соль и лавровый лист.

Это классический рецепт, который всюду знают и любят. Прямо как насыпной пирог с яблоками.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Кефир