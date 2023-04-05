Лишь одна капля в тесто – и вареники будут пышными, как с картинки

И вкусно, и красиво

Недавно мы рассказывали, как сварить вареники на пару. Сейчас же предлагаем приготовить вкусные вареники по-полтавски.

Их можно готовить с мясом, капустой, яйцом и творогом. Простым рецептом теста на кефире поделились на портале Главред. У них есть очень простой секрет – теплый кефир и одна капля масла в тесте.

Ингредиенты:

Мука – 550 гр

Кефир – 0,5 л

Сода или разрыхлитель — 1 чайная ложка

Соль

Сахар

Яйцо — 1 шт

Растительное масло

Мясной фарш (можно ассорти) – 500 гр

Лук

Морковь

Способ приготовления:

В кастрюлю вливаем 500 мл теплого (можно комнатной температуры) кефира. Всыпаем разрыхлитель или соду, 0,5 чайной ложки соли. Хорошо перемешиваем. Добавляем сахар и яйцо, взбиваем все вилкой. Порциями начинаем добавлять в кефир муку и замешивать тесто. В самом конце добавляем 1 каплю растительного масла. Тесто не должно прилипать к рукам. Сворачиваем его в колобок, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 20 минут. В это время готовим начинку. Лук и морковь чистим, режем и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем в фарш остывший лук и морковь, солим, перчим, перемешиваем. Достаем тесто, стол присыпаем мукой. Раскатываем тесто, стаканом вырезаем формы под вареники. Выкладываем начинку и плотно защипываем. Вареники варим в кипятке. В воду можно добавить соль и лавровый лист.

Это классический рецепт, который всюду знают и любят. Прямо как насыпной пирог с яблоками.