Дешево і просто: рецепт хрустких сосисок у клярі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зробіть їх якнайбільше — близьких за вуха не відтягнеш
Сосиски в тесті — улюблена багатьма страва. Воно ситне та смачне, та й приготувати його вдома нескладно. До того ж сосиски, приготовлені в домашніх умовах — корисна альтернатива таким популярним магазинним напівфабрикатам.
Сосиски в клярі можуть послужити чудовою альтернативою сосисок у тесті. За рецептом Smak вони вийдуть хрусткими та соковитими. Це неймовірно смачна страва – сосиски просто зметуть із тарілки. Але зверніть увагу — у цьому рецепті весь смак задає кукурудзяне борошно, тому не полінуйтеся знайти саме його. Так ви зможете оцінити по-справжньому смак цієї страви.
Як приготувати сосиски в клярі
Інгредієнти:
- сосиски — 10 шт.;
- кукурудзяне борошно — 100 г.;
- борошно пшеничне — 100 г.;
- розпушувач — 10 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- молоко — 100 мл.;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Змішати всі сухі інгредієнти та додати до них молоко.
- Сосиску насадити на шпажку і вмочити в тісто повністю.
- У добре нагріту олію опустити сосиску в клярі повністю.
- Готувати до приємного коричневого кольору.
Подавати сосиски краще із соусом. А якщо соус приготований своїми руками — вийде смачніше.