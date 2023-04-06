Дешево і просто: рецепт хрустких сосисок у клярі

Зробіть їх якнайбільше — близьких за вуха не відтягнеш

Сосиски в тесті — улюблена багатьма страва. Воно ситне та смачне, та й приготувати його вдома нескладно. До того ж сосиски, приготовлені в домашніх умовах — корисна альтернатива таким популярним магазинним напівфабрикатам.

Сосиски в клярі можуть послужити чудовою альтернативою сосисок у тесті. За рецептом Smak вони вийдуть хрусткими та соковитими. Це неймовірно смачна страва – сосиски просто зметуть із тарілки. Але зверніть увагу — у цьому рецепті весь смак задає кукурудзяне борошно, тому не полінуйтеся знайти саме його. Так ви зможете оцінити по-справжньому смак цієї страви.

Як приготувати сосиски в клярі

Інгредієнти:

сосиски — 10 шт.;

кукурудзяне борошно — 100 г.;

борошно пшеничне — 100 г.;

розпушувач — 10 г;

цукор — 2 ст. л.;

молоко — 100 мл.;

перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Змішати всі сухі інгредієнти та додати до них молоко. Сосиску насадити на шпажку і вмочити в тісто повністю. У добре нагріту олію опустити сосиску в клярі повністю. Готувати до приємного коричневого кольору.

Подавати сосиски краще із соусом. А якщо соус приготований своїми руками — вийде смачніше.