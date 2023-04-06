Дешево и просто: рецепт хрустящих сосисок в кляре
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Сделайте их побольше — близких за уши не оттянешь
Сосиски в тесте — любимое многими блюдо. Оно сытное и вкусно, да и приготовить его дома несложно. К тому же приготовленные в домашних условиях сосиски — полезная альтернатива таким популярным магазинным полуфабрикатам.
Сосиски в кляре могут послужить отличной альтернативой сосисок в тесте. По рецепту Smak они получатся хрустящими и сочными. Это невероятно вкусное блюдо — сосиски просто сметут с тарелки. Но обратите внимание — в этом рецепте весь вкус задаёт кукурузная мука, поэтому не поленитесь найти именно ее. Так вы сможете оценить по-настоящему вкус этого блюда.
Как приготовить сосиски в кляре
Ингредиенты:
- сосиски — 10 шт.;
- кукурузная мука — 100 г.;
- мука пшеничная — 100 г.;
- разрыхлитель — 10 г.;
- сахар — 2 ст. л.;
- молоко — 100 мл.;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешать все сухие ингредиенты и добавить молоко.
- Сосиску насадить на шпажку и обмакнуть в тесто полностью.
- В хорошо нагретое растительное масло опустить сосиску в кляре полностью.
- Готовить до красивого коричневого цвета.
Подавать сосиски лучше с соусом. А если соус приготовленный своими руками — получится вдвойне вкуснее.