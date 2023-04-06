Дешево и просто: рецепт хрустящих сосисок в кляре

Сделайте их побольше — близких за уши не оттянешь

Сосиски в тесте — любимое многими блюдо. Оно сытное и вкусно, да и приготовить его дома несложно. К тому же приготовленные в домашних условиях сосиски — полезная альтернатива таким популярным магазинным полуфабрикатам.

Сосиски в кляре могут послужить отличной альтернативой сосисок в тесте. По рецепту Smak они получатся хрустящими и сочными. Это невероятно вкусное блюдо — сосиски просто сметут с тарелки. Но обратите внимание — в этом рецепте весь вкус задаёт кукурузная мука, поэтому не поленитесь найти именно ее. Так вы сможете оценить по-настоящему вкус этого блюда.

Как приготовить сосиски в кляре

Ингредиенты:

сосиски — 10 шт.;

кукурузная мука — 100 г.;

мука пшеничная — 100 г.;

разрыхлитель — 10 г.;

сахар — 2 ст. л.;

молоко — 100 мл.;

перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Смешать все сухие ингредиенты и добавить молоко. Сосиску насадить на шпажку и обмакнуть в тесто полностью. В хорошо нагретое растительное масло опустить сосиску в кляре полностью. Готовить до красивого коричневого цвета.

Подавать сосиски лучше с соусом. А если соус приготовленный своими руками — получится вдвойне вкуснее.