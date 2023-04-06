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Дешево и просто: рецепт хрустящих сосисок в кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Хрустящие сосиски в кляре
Хрустящие сосиски в кляре. Фото smak.ua

Сделайте их побольше — близких за уши не оттянешь

Сосиски в тесте — любимое многими блюдо. Оно сытное и вкусно, да и приготовить его дома несложно. К тому же приготовленные в домашних условиях сосиски — полезная альтернатива таким популярным магазинным полуфабрикатам.

Сосиски в кляре могут послужить отличной альтернативой сосисок в тесте. По рецепту Smak они получатся хрустящими и сочными. Это невероятно вкусное блюдо — сосиски просто сметут с тарелки. Но обратите внимание — в этом рецепте весь вкус задаёт кукурузная мука, поэтому не поленитесь найти именно ее. Так вы сможете оценить по-настоящему вкус этого блюда.

Как приготовить сосиски в кляре

Ингредиенты:

  • сосиски — 10 шт.;
  • кукурузная мука — 100 г.;
  • мука пшеничная — 100 г.;
  • разрыхлитель — 10 г.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • молоко — 100 мл.;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешать все сухие ингредиенты и добавить молоко.
  2. Сосиску насадить на шпажку и обмакнуть в тесто полностью.
  3. В хорошо нагретое растительное масло опустить сосиску в кляре полностью.
  4. Готовить до красивого коричневого цвета.

Подавать сосиски лучше с соусом. А если соус приготовленный своими руками — получится вдвойне вкуснее.

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