Перед такою смаженою картоплею в панірувальних сухарях ніхто не встоїть
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Чудова страва стане хітом у вашій родині
Чи зможе хтось встояти перед смаженою картоплею? Звичайний гарнір люблять припав до смаку всім.
А хтось зміг би встояти перед смаженою картоплею в панірувальних сухарях? За рецептом Shuba.life цей звичайний, але смачний гарнір подобається практично всім. Він підійде до будь-якої м’ясної чи рибної страви. Непогано страва поєднується із салатами чи овочевими гарнірами. Картоплю робить особливим саме панірувальні сухарі — вони відповідають за таку улюблену хрустінку у блюді.
Як приготувати смажену картоплю в панірувальних сухарях.
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля – 1 кг;
- панірувальні сухарі – 4 ст. л.;
- пармезан тертий – 4 ст. л.;
- розмарин, гілочка – 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений – до смаку;
- олія соняшникова – 60 мл.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистіть, промийте та наріжте часточками однакового розміру. Відваріть її близько 10 хвилин, потім злийте воду і поки відкладіть.
- У великій сковороді розігрійте олію з гілочкою розмарину. Викладіть картоплю і смажте на сильному вогні 10 хвилин, часто помішуючи.
- Тепер всипте панірувальні сухарі та підрум’яньте їх, помішуючи. В останню чергу додайте сир, приправте сіллю та перцем і доведіть до готовності.
- Картопля з панірувальними сухарями також можна запікати в духовці близько 20 хвилин за температури 180°C.
Якщо додати в картоплю м’ясо, можна приготувати чудовий вивчарській пиріг. Готуйте та насолоджуйтесь!