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Перед такою смаженою картоплею в панірувальних сухарях ніхто не встоїть

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Смажена в паніровці картопля Новина оновлена 06 квітня 2023, 17:31
Смажена в паніровці картопля. Фото shuba.life

Чудова страва стане хітом у вашій родині

Чи зможе хтось встояти перед смаженою картоплею? Звичайний гарнір люблять припав до смаку всім.

А хтось зміг би встояти перед смаженою картоплею в панірувальних сухарях? За рецептом Shuba.life цей звичайний, але смачний гарнір подобається практично всім. Він підійде до будь-якої м’ясної чи рибної страви. Непогано страва поєднується із салатами чи овочевими гарнірами. Картоплю робить особливим саме панірувальні сухарі — вони відповідають за таку улюблену хрустінку у блюді.

Як приготувати смажену картоплю в панірувальних сухарях.

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля – 1 кг;
  • панірувальні сухарі – 4 ст. л.;
  • пармезан тертий – 4 ст. л.;
  • розмарин, гілочка – 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений – до смаку;
  • олія соняшникова – 60 мл.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очистіть, промийте та наріжте часточками однакового розміру. Відваріть її близько 10 хвилин, потім злийте воду і поки відкладіть.
  2. У великій сковороді розігрійте олію з гілочкою розмарину. Викладіть картоплю і смажте на сильному вогні 10 хвилин, часто помішуючи.
  3. Тепер всипте панірувальні сухарі та підрум’яньте їх, помішуючи. В останню чергу додайте сир, приправте сіллю та перцем і доведіть до готовності.
  4. Картопля з панірувальними сухарями також можна запікати в духовці близько 20 хвилин за температури 180°C.

Якщо додати в картоплю м’ясо, можна приготувати чудовий вивчарській пиріг. Готуйте та насолоджуйтесь!

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