Перед такою смаженою картоплею в панірувальних сухарях ніхто не встоїть

Чудова страва стане хітом у вашій родині

Чи зможе хтось встояти перед смаженою картоплею? Звичайний гарнір люблять припав до смаку всім.

А хтось зміг би встояти перед смаженою картоплею в панірувальних сухарях? За рецептом Shuba.life цей звичайний, але смачний гарнір подобається практично всім. Він підійде до будь-якої м’ясної чи рибної страви. Непогано страва поєднується із салатами чи овочевими гарнірами. Картоплю робить особливим саме панірувальні сухарі — вони відповідають за таку улюблену хрустінку у блюді.

Як приготувати смажену картоплю в панірувальних сухарях.

Інгредієнти на 4 порції:

картопля – 1 кг;

панірувальні сухарі – 4 ст. л.;

пармезан тертий – 4 ст. л.;

розмарин, гілочка – 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений – до смаку;

олія соняшникова – 60 мл.

Спосіб приготування:

Картоплю очистіть, промийте та наріжте часточками однакового розміру. Відваріть її близько 10 хвилин, потім злийте воду і поки відкладіть. У великій сковороді розігрійте олію з гілочкою розмарину. Викладіть картоплю і смажте на сильному вогні 10 хвилин, часто помішуючи. Тепер всипте панірувальні сухарі та підрум’яньте їх, помішуючи. В останню чергу додайте сир, приправте сіллю та перцем і доведіть до готовності. Картопля з панірувальними сухарями також можна запікати в духовці близько 20 хвилин за температури 180°C.

Якщо додати в картоплю м’ясо, можна приготувати чудовий вивчарській пиріг. Готуйте та насолоджуйтесь!