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Перед таким жареным картофелем в панировочных сухарях никто не устоит

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Жареный в панировке картофель Новость обновлена 06 апреля 2023, 17:31
Жареный в панировке картофель. Фото shuba.life

Потрясающее блюдо станет хитом в вашей семье

Сможет кто-то устоять перед жареным картофелем? Обычный гарнир любят пришелся по вкусу всем.

А кто-то смог бы устоять перед жареным картофелем в панировочных сухарях? По рецепту Shuba.life єтот обычный, но вкусный гарнир нравится фактически всем. Он подойдет к любому мясному или рыбному блюду. Неплохо блюдо сочетается с салатами или овощными гарнирами. Картофель делает особенным именно панировочные сухари — они отвечают за такую любимую хрустинку в блюде.

Как приготовить жареный картофель в панировочных сухарях

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель – 1 кг;
  • панировочные сухари – 4 ст. л.;
  • пармезан тертый – 4 ст. л.;
  • розмарин, веточка – 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый – по вкусу;
  • масло подсолнечное – 60 мл.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите, промойте и нарежьте дольками одинакового размера. Отварите ее около 10 минут, затем слейте воду и пока отложите.
  2. В большой сковороде разогрейте масло с веточкой розмарина. Выложите картофель и жарьте на сильном огне 10 минут, часто помешивая.
  3. Теперь всыпьте панировочные сухари и подрумяньте их, помешивая. В последнюю очередь добавьте сыр, приправьте солью и перцем и доведите до готовности.
  4. Картофель с панировочными сухарями также можно запекать в духовке около 20 минут при температуре 180°C.

Если добавить в картофель мясо, можно приготовить великолепный пастуший пирог. Готовьте и наслаждайтесь!

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