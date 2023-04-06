Перед таким жареным картофелем в панировочных сухарях никто не устоит

Потрясающее блюдо станет хитом в вашей семье

Сможет кто-то устоять перед жареным картофелем? Обычный гарнир любят пришелся по вкусу всем.

А кто-то смог бы устоять перед жареным картофелем в панировочных сухарях? По рецепту Shuba.life єтот обычный, но вкусный гарнир нравится фактически всем. Он подойдет к любому мясному или рыбному блюду. Неплохо блюдо сочетается с салатами или овощными гарнирами. Картофель делает особенным именно панировочные сухари — они отвечают за такую любимую хрустинку в блюде.

Как приготовить жареный картофель в панировочных сухарях

Ингредиенты на 4 порции:

картофель – 1 кг;

панировочные сухари – 4 ст. л.;

пармезан тертый – 4 ст. л.;

розмарин, веточка – 1 шт.;

соль, перец черный молотый – по вкусу;

масло подсолнечное – 60 мл.

Способ приготовления:

Картофель очистите, промойте и нарежьте дольками одинакового размера. Отварите ее около 10 минут, затем слейте воду и пока отложите. В большой сковороде разогрейте масло с веточкой розмарина. Выложите картофель и жарьте на сильном огне 10 минут, часто помешивая. Теперь всыпьте панировочные сухари и подрумяньте их, помешивая. В последнюю очередь добавьте сыр, приправьте солью и перцем и доведите до готовности. Картофель с панировочными сухарями также можно запекать в духовке около 20 минут при температуре 180°C.

Если добавить в картофель мясо, можно приготовить великолепный пастуший пирог. Готовьте и наслаждайтесь!