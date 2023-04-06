Перед таким жареным картофелем в панировочных сухарях никто не устоит
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Потрясающее блюдо станет хитом в вашей семье
Сможет кто-то устоять перед жареным картофелем? Обычный гарнир любят пришелся по вкусу всем.
А кто-то смог бы устоять перед жареным картофелем в панировочных сухарях? По рецепту Shuba.life єтот обычный, но вкусный гарнир нравится фактически всем. Он подойдет к любому мясному или рыбному блюду. Неплохо блюдо сочетается с салатами или овощными гарнирами. Картофель делает особенным именно панировочные сухари — они отвечают за такую любимую хрустинку в блюде.
Как приготовить жареный картофель в панировочных сухарях
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель – 1 кг;
- панировочные сухари – 4 ст. л.;
- пармезан тертый – 4 ст. л.;
- розмарин, веточка – 1 шт.;
- соль, перец черный молотый – по вкусу;
- масло подсолнечное – 60 мл.
Способ приготовления:
- Картофель очистите, промойте и нарежьте дольками одинакового размера. Отварите ее около 10 минут, затем слейте воду и пока отложите.
- В большой сковороде разогрейте масло с веточкой розмарина. Выложите картофель и жарьте на сильном огне 10 минут, часто помешивая.
- Теперь всыпьте панировочные сухари и подрумяньте их, помешивая. В последнюю очередь добавьте сыр, приправьте солью и перцем и доведите до готовности.
- Картофель с панировочными сухарями также можно запекать в духовке около 20 минут при температуре 180°C.
Если добавить в картофель мясо, можно приготовить великолепный пастуший пирог. Готовьте и наслаждайтесь!