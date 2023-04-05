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Картофель и не только: не все знают, что поможет очистить мелкую терку от остатков пищи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Моем терку правильно
Моем терку правильно. Фото Freepik

Несколько хитростей, которые облегчат вам жизнь

Несмотря на большое разнообразие кухонной техники, хозяйки часто используют при приготовлении блюд обычную терку. К сожалению, помыть ее достаточно сложно — если этого не сделать сразу, кусочки продуктов моментально намертво остаются в отверстиях.

Очистить ее — то еще удовольствие: обычные кухонные губки в процессе рвутся и можно даже повредить руки. Как можно легко помыть терку, рассказывает Ukr.Media.

Как легко очистить мелкую терку от остатков еды

Замачивание в теплой воде с лимонным соком. Терку необходимо поместить в емкость с теплой водой, добавить несколько капель лимонного сока и оставить на 15-20 минут. После необходимо промочить инструмент нейлоновой губкой с каплей моющего средства и прополоскать под холодной водой. Дополнительно можно пройтись по инструменту долькой лимона, оставить на пару минут и смыть водой.

Сода и перекись водорода. Намочите терку, посыпьте содой, залейте перекисью и оставьте на 10 минут. Пена разъест все загрязнения и они легко отойдут. Вам остается только промыть прибор под теплой проточной водой.

В глубокой емкости смешайте 2 ст. л. уксуса (9%) с водой и оставьте на 5 минут. После просто промойте терку холодной проточной водой.

Загрязнение можно также удалить с помощью металлической губки. Но будьте осторожны и не трите сильно, иначе повредите защитный слой терки и она потеряет свои свойства.

В сложных случаях терку поместите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Через 10 минут снимите с плиты, оставьте до полного охлаждения и промойте со средством для мытья посуды в теплой воде.

Потрите инструмент сырым картофелем. Сок размочит загрязнение и вам остается только смыть.

Маленькие отверстия легко можно прочистить с помощью зубочистки и зубной щетки. Не забудьте промыть щетку после чистки и удалить все остатки пищи.

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