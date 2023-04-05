Картопля і не тільки: не всі знають, що допоможе очистити дрібну тертку від залишків їжі

Декілька хитрощів, які полегшать вам життя

Незважаючи на велику різноманітність кухонної техніки, господині часто використовують при приготуванні страв звичайну тертку. На жаль, помити її досить складно — якщо цього не зробити одразу, шматочки продуктів миттєво намертво залишаються в отворах.

Очистити її — ще задоволення: звичайні кухонні губки в процесі рвуться і можна навіть пошкодити руки. Як можна легко помити тертку, розповідає Ukr.Media.

Як легко очистити дрібну тертку від залишків їжі

Замочування у теплій воді з лимонним соком. Терку необхідно помістити в ємність із теплою водою, додати кілька крапель лимонного соку та залишити на 15-20 хвилин. Після цього необхідно промочити інструмент нейлоновою губкою з краплею миючого засобу і прополоскати під холодною водою. Додатково можна пройтися інструментом часточкою лимона, залишити на пару хвилин і змити водою.

Сода та перекис водню. Намочіть тертку, посипте содою, залийте перекисом і залиште на 10 хвилин. Піна роз’їсть усі забруднення і легко відійдуть. Вам залишається лише промити прилад під теплою проточною водою.

У глибокій ємності змішайте 2 ст. л. оцту (9%) з водою та залиште на 5 хвилин. Після цього просто промийте тертку холодною проточною водою.

Забруднення можна також видалити за допомогою металевої губки. Але будьте обережні і не тріть сильно, інакше зашкодите захисний шар терки й вона втратить свої властивості.

У складних випадках терку помістіть у каструлю з холодною водою і доведіть до кипіння. Через 10 хвилин зніміть з плити, залиште до охолодження і промийте із засобом для миття посуду в теплій воді.

Потріть інструмент сирою картоплею. Сік розмочить забруднення і залишається тільки змити.

Маленькі отвори легко можна прочистити за допомогою зубочистки та зубної щітки. Не забудьте промити щітку після чищення та видалити всі залишки їжі.

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