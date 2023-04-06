Без м’яса й овочів: ситний салат з чотирьох бюджетних інгредієнтів

Страва для святкового столу

До святкового столу пропонуємо приготувати пікантний салат з копченим сиром і яйцями. Його, як і німецький салат з яйцями, можна подавати і як намазку на хліб чи грінки.

Цей простий і недорогий салат готується швидко і з доступних інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі "Все про салати".

Інгредієнти:

Яйце куряче — 2 шт

Сир ковбасний — 100 г

Горіхи волоські — 1 горст.

Часник (якщо зубки невеликі тоді 3) — 2 зуб.

Майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Круто варимо яйця. Чистимо часник, горіхи. Коли яйця вистигнуть, чистимо і їх. На дрібній тертці натираємо ковбасний сир, горіхи і яйця. Часник теж натираємо або пропускаємо через прес. Заправляємо салат майонезом, додаємо сіль, перець. Ретельно все перемішуємо. Готовий салат викладаємо на тарілку або одразу мажемо на скибочки хліба.

Ще один варіант подачі — скачати порційні кульки і обваляти в дрібно порубаній зелені. Якщо готуєте його на святковий стіл, то зваріть яйця одразу для неймовірного бюджетного салату з крабовими паличками — не пошкодуєте.