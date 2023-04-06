Без м’яса й овочів: ситний салат з чотирьох бюджетних інгредієнтів
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Страва для святкового столу
До святкового столу пропонуємо приготувати пікантний салат з копченим сиром і яйцями. Його, як і німецький салат з яйцями, можна подавати і як намазку на хліб чи грінки.
Цей простий і недорогий салат готується швидко і з доступних інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі "Все про салати".
Інгредієнти:
- Яйце куряче — 2 шт
- Сир ковбасний — 100 г
- Горіхи волоські — 1 горст.
- Часник (якщо зубки невеликі тоді 3) — 2 зуб.
- Майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Круто варимо яйця. Чистимо часник, горіхи. Коли яйця вистигнуть, чистимо і їх.
- На дрібній тертці натираємо ковбасний сир, горіхи і яйця. Часник теж натираємо або пропускаємо через прес.
- Заправляємо салат майонезом, додаємо сіль, перець. Ретельно все перемішуємо. Готовий салат викладаємо на тарілку або одразу мажемо на скибочки хліба.
Ще один варіант подачі — скачати порційні кульки і обваляти в дрібно порубаній зелені. Якщо готуєте його на святковий стіл, то зваріть яйця одразу для неймовірного бюджетного салату з крабовими паличками — не пошкодуєте.