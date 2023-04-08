Вийде вдесятеро смачніше: один інгредієнт перетворить оселедець на неперевершену закуску

Тільки молоко та страва перетворюється на закуску

У кожного напевно була ситуація: купили улюблений оселедець, а він пересолений. Не засмучуйтеся і не викидайте — його можна ще врятувати й зробити її в десять разів смачнішим.

"Главред" переконує, що для цього знадобиться лише один інгредієнт, який має кожен. Ну що ж, перевіримо.

Як із солоного оселедця зробити приголомшливу закуску

Неймовірно, але факт: оселедця просто потрібно вимочити в молоці. Саме завдяки цьому продукту він позбавиться зайвої солі, стане неймовірно смачним і ніжним. А молочний присмак риби приведе всіх у захват.

Для приготування чудової закуски нам знадобиться 500 мл молока. Якщо вдома молока менше, можна розбавити його з водою у співвідношенні 1:1 — результат буде аналогічним.

Сам оселедець почистьте і промийте його під проточною водою. Відокремте філе від хребта, покладіть у невелику місткість, залийте молоком і поставте на три години в холодне місце. Якщо риба дуже солона, процедуру варто повторити.

Оселедець обсушіть, подавайте до столу. Вам залишається лише вислуховувати компліменти від близьких та гостей з приводу неймовірної закуски.

А ви знали, що почистити оселедець від кісток можна всього за пару хвилин і без метушні? Для цього вам знадобиться лише обробна дошка, гострий ніж, паперові рушники та пінцет.