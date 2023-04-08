Выйдет в десять раз вкуснее: один ингредиент превратит сельдь в непревзойденную закуску

Только молоко и блюдо превращается в закуску

У каждого наверняка была ситуация: купили любимую селедку, а она пересоленная. Не расстраивайтесь и не выбрасывайте - ее можно еще спасти и сделать ее в десять раз вкуснее.

"Главред" убеждает, что для этого понадобиться только один ингредиент, который есть у каждого. Ну что же, проверим.

Как из соленой сельди сделать потрясающую закуску

Невероятно, но факт: ее просто нужно вымочить в молоке.Именно благодаря этому продукту сельдь избавится от лишней соли, станет невероятно вкусной и нежной. А молочный привкус рыбы приведет всех в восторг.

Для приготовления потрясающей закуски нам понадобиться 500 мл молока. Если дома молока меньшее количество, можно разбавить его с водой в соотношении 1:1 — результат будет аналогичным.

Саму селедку почистите и промойте ее под проточной водой. Отделите филе от позвоночника, положите в небольшую емкость, залейте молоком и поставьте на три часа в холодное место. Если рыба очень соленая, процедуру стоит повторить.

Селедку обсушите, подавайте к столу. Вам остается только выслушивать комплименты от близких и гостей по поводу невероятной закуски.

А вы знали, что почистить селедку от костей можно всего за пару минут и без возни? Для этого вам понадобиться всего лишь разделочная доска, острый нож, бумажные полотенца и пинцет.