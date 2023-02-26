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Как почистить селедку от костей за пару минут: простейшая инструкция

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Селедку можно подавать как закуску Новость обновлена 26 февраля 2023, 15:34
Селедку можно подавать как закуску. Фото freepik.com

Считается, что почистить сельдь – целая история, но это не так

Многие хозяйки покупают к столу уже готовую почищенную сельдь, однако практика показывает, что именно такая филированная рыбка довольно часто имеет низкое качество.

Самостоятельная чистка сельди от костей пугает многих. Считается, что данный процесс — целая история, но это не так. Почистить сельдь быстро и без возни легко! Для этого нам понадобится разделочная доска, острый нож, бумажные полотенца и пинцет, пишет vazhnoznat.

Как почистить селедку от костей

  1. Промываем рыбу под проточной водой.
  2. Удаляем голову и внутренние органы. Снова промываем тушу.
  3. Делаем надрез и убираем плавник. В месте надреза сжимаем шкурку рыбы пинцетом и стягиваем ее одним движением.
  4. Отделяем филе от кости. Берем селедку за хвост одной рукой, а другой отрываем филе от ребер. Затем придерживаем двумя пальцами позвоночник и отделяем оставшуюся часть филе.

Ранее "Телеграф" объяснял, как быстро почистить чеснок. Этим способом пользуются опытные кулинары и самые лучшие шеф-повара в ресторанах.

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#Селедка #Лайфхак