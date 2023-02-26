Как почистить селедку от костей за пару минут: простейшая инструкция

Считается, что почистить сельдь – целая история, но это не так

Многие хозяйки покупают к столу уже готовую почищенную сельдь, однако практика показывает, что именно такая филированная рыбка довольно часто имеет низкое качество.

Самостоятельная чистка сельди от костей пугает многих. Считается, что данный процесс — целая история, но это не так. Почистить сельдь быстро и без возни легко! Для этого нам понадобится разделочная доска, острый нож, бумажные полотенца и пинцет, пишет vazhnoznat.

Как почистить селедку от костей

Промываем рыбу под проточной водой. Удаляем голову и внутренние органы. Снова промываем тушу. Делаем надрез и убираем плавник. В месте надреза сжимаем шкурку рыбы пинцетом и стягиваем ее одним движением. Отделяем филе от кости. Берем селедку за хвост одной рукой, а другой отрываем филе от ребер. Затем придерживаем двумя пальцами позвоночник и отделяем оставшуюся часть филе.

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