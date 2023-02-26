Як почистити оселедець від кісток за пару хвилин: найпростіша інструкція

Вважається, що почистити оселедець — ціла історія, але це не так

Багато господинь купують до столу вже готовий почищений оселедець, проте практика показує, що саме така філірувана рибка досить часто має низьку якість.

Самостійне чищення оселедця від кісток лякає багатьох. Вважається, що цей процес — ціла історія, але це не так. Почистити оселедець швидко і без метушні легко! Для цього нам знадобиться обробна дошка, гострий ніж, паперові рушники та пінцет, пише vazhnoznat.

Як почистити оселедець від кісток

Промиваємо рибу під проточною водою. Видаляємо голову та внутрішні органи. Знову промиваємо тушу. Робимо надріз і прибираємо плавець. У місці надрізу стискаємо шкірку риби пінцетом і стягуємо її одним рухом. Відокремлюємо філе від кістки. Беремо оселедця за хвіст однією рукою, а іншою відриваємо філе від ребер. Потім притримуємо двома пальцями хребет і відокремлюємо частину філе, що залишилася.

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