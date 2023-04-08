Бабуся завжди так робила: що додати в тісто для пишних оладок
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Усього пару інгредієнтів — і страва виходитиме завжди
Оладки раніше вважали святковим блюдом. Наші бабусі готували їх часто, адже дуже любили зустрічати гостей у своїй оселі. Різновидів оладок дуже багато, і кожна господиня їх готує по-різному.
"Главред" розповідає, що оладки наших бабусь виходили пишними тому, що вони додавали секретні інгредієнти. Обов’язкова умова — до тіста потрібно додати дріжджі або соду і пару крапель олії — саме тому оладки не прилипатимуть до сковороди. До речі, якщо смажити оладки на вершковому маслі, вони вийдуть повітряними та не жирними.
Як приготувати пишні оладки за бабусиним рецептом
Інгредієнти:
- окріп – 1 склянка (до 100 мл);
- кефір кімнатної температури — 1 склянка;
- яйця — 1 шт;
- борошно — 250 гр;
- цукор чи цукрова пудра;
- сіль;
- сода — 1 чайна ложка (погасити оцтом).
Спосіб приготування:
- Окріп влити в кефір, додати трохи солі, цукор або цукрову пудру. Все добре перемішати.
- Яйце збити вилкою і влити в кефір.
- Борошно просіяти і вводити частинами в кефір, замішуючи тісто на оладки. Додати чайну ложку соди чи дріжджі.
- Перемішати тісто та дати постояти 10 хвилин.
- Розігріти сковороду і столовою ложкою викласти оладки. Як тільки піднімуться, накрити кришкою та смажити з двох боків.
А якщо вам захотілося картопляних оладок, приготувати їх зовсім не складно. Всього пару хвилин — і смакота готова.