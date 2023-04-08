Бабушка всегда так делала: что добавить в тесто для пышных оладий

Всего пару ингредиентов — и блюдо будет получаться

Оладьи раньше считали праздничным блюдом. Наши бабушки готовили их часто, ведь очень любили встречать гостей в своем доме. Разновидностей оладий очень много, и каждая хозяйка их готовит по-разному.

"Главред" рассказывает, что оладьи у наших бабушек получались пышными потому, что они добавляли секретные ингредиенты. Обязательное условие — в тесто нужно добавить дрожжи или соду и пару капель масла — именно поэтому оладьи не будут прилипать к сковороде. Кстати, если жарить оладьи на сливочном масле, они получатся воздушными и не жирными.

Как приготовить пышные оладьи по бабушкиному рецепту

Ингредиенты:

кипяток — 1 стакан (до 100 мл);

кефир комнатной температуры — 1 стакан;

яйца — 1 шт;

мука — 250 гр;

сахар или сахарная пудра;

соль;

сода — 1 чайная ложка (погасить уксусом).

Способ приготовления:

Кипяток влить в кефир, добавить немного соли, сахар или сахарную пудры. Все хорошо перемешать. Яйцо взбить вилкой и влить в кефир. Муку просеять и частями вводить в кефир, замешивая тесто на оладьи. Добавить чайную ложку соды или дрожжи. Перемешать тесто и дать постоять 10 минут. Разогреть сковороду и столовой ложкой выложить оладушки. Как только поднимутся, накрыть крышкой и жарить с двух сторон.

А если вам захотелось картофельных оладий, приготовить их совсем не сложно. Всего пару минут — и вкуснотища готова.