Оладки з цибулі, після яких можна йти на побачення: рецепт

Дуже просте приготування

Цибуля — це база та фундамент української кухні. Вона складає основу більшості страв, а правильно обсмажена може стати цікавим додатком навіть до тих, де її немає.

ProstoWay пропонує приготувати сміливу страву. Після того, як посмакували її, можна йти і на роботу до колег, і на побачення — жодного стороннього запаху не буде.

Інгредієнти:

цибуля — 3 шт

яйця — 2 шт

часник — 1 зубчик

сметана — 1 ст.л

манна крупа — 0,5 скл

сіль, перець

Спосіб приготування:

Цибулю порізати на дрібний кубик. Посоліть, та промніть руками, а потім лишіть на 10 хвилин. Цибуля повинна пустити сік. До неї потрібно додати перетертий або пропущений через прес часник. В цибулево-часникову масу вмішайте яйця. В останню чергу додаємо манну крупу. Залишаємо ще на 20 хвилин. Смажимо цибулеві оладки на розпеченій олії з обох боків — до золотистої скоринки. Подаємо страву зі сметаною.

Страва виходить дуже ароматна, смажена цибуля створює в роті справжнісіньке блаженство. І завдяки манці після цих оладок з рота зовсім не пахне цибулею. До речі, замість сметани можна приготувати цікавий соус з білої квасолі. Так буде ще ситніше