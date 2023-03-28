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Оладки з цибулі, після яких можна йти на побачення: рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
shuba.life

Дуже просте приготування

Цибуля — це база та фундамент української кухні. Вона складає основу більшості страв, а правильно обсмажена може стати цікавим додатком навіть до тих, де її немає.

ProstoWay пропонує приготувати сміливу страву. Після того, як посмакували її, можна йти і на роботу до колег, і на побачення — жодного стороннього запаху не буде.

Інгредієнти:

  • цибуля — 3 шт
  • яйця — 2 шт
  • часник — 1 зубчик
  • сметана — 1 ст.л
  • манна крупа — 0,5 скл
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Цибулю порізати на дрібний кубик. Посоліть, та промніть руками, а потім лишіть на 10 хвилин. Цибуля повинна пустити сік. До неї потрібно додати перетертий або пропущений через прес часник.
  2. В цибулево-часникову масу вмішайте яйця. В останню чергу додаємо манну крупу. Залишаємо ще на 20 хвилин.
  3. Смажимо цибулеві оладки на розпеченій олії з обох боків — до золотистої скоринки. Подаємо страву зі сметаною.

Страва виходить дуже ароматна, смажена цибуля створює в роті справжнісіньке блаженство. І завдяки манці після цих оладок з рота зовсім не пахне цибулею. До речі, замість сметани можна приготувати цікавий соус з білої квасолі. Так буде ще ситніше

Теги:
#Рецепти #Цибуля #Оладки #Піст