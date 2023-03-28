Оладки з цибулі, після яких можна йти на побачення: рецепт
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Дуже просте приготування
Цибуля — це база та фундамент української кухні. Вона складає основу більшості страв, а правильно обсмажена може стати цікавим додатком навіть до тих, де її немає.
ProstoWay пропонує приготувати сміливу страву. Після того, як посмакували її, можна йти і на роботу до колег, і на побачення — жодного стороннього запаху не буде.
Інгредієнти:
- цибуля — 3 шт
- яйця — 2 шт
- часник — 1 зубчик
- сметана — 1 ст.л
- манна крупа — 0,5 скл
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Цибулю порізати на дрібний кубик. Посоліть, та промніть руками, а потім лишіть на 10 хвилин. Цибуля повинна пустити сік. До неї потрібно додати перетертий або пропущений через прес часник.
- В цибулево-часникову масу вмішайте яйця. В останню чергу додаємо манну крупу. Залишаємо ще на 20 хвилин.
- Смажимо цибулеві оладки на розпеченій олії з обох боків — до золотистої скоринки. Подаємо страву зі сметаною.
Страва виходить дуже ароматна, смажена цибуля створює в роті справжнісіньке блаженство. І завдяки манці після цих оладок з рота зовсім не пахне цибулею. До речі, замість сметани можна приготувати цікавий соус з білої квасолі. Так буде ще ситніше