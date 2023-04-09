Капустяна піца на сковороді за півгодини — і ви не захочете снідати по-іншому

Вітамінна бомба у тарілці

Хто ж не любить піцу? Неймовірно смачна, ароматна, з улюбленими начинками – навряд чи хтось відмовиться від такої страви.

Щоправда, готувати тісто — то ще задоволення, адже з тістом треба повозитися. А якщо його замінити капустою? Впевнені, що така страва від "Простих рецептів" точно припаде до смаку вашим близьким. Та й вам теж – така вітамінна піца готується швидко.

Як приготувати капустяну піцу на сковороді.

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 180 г;

яйця – 2 шт.;

кетчуп – 3 ст.

моцарела – 70 г;

молочні сосиски – 1-2 шт.;

цибуля — ¼ шт.;

соняшникова олія – 1 ст.л.;

сіль — на свій смак.

Спосіб приготування:

Половину чи третину качана капусти наріжте, заздалегідь видаливши качан. Помніть листя руками, щоб капуста пустила сік. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками. Сосиски наріжте кружальцями. Моцарелу натріть на великій тертці. Яйця вбийте в глибоку миску, додайте до них пару щіпок солі. Збийте, до цієї маси додайте капусту і перемішайте. На сковороді розігрійте олію, викладіть у неї капусту в яйці. Обсмажте коржик з обох боків до золотистої скоринки. Потім зменште вогонь. На один бік коржика нанесіть кетчуп, цибулю, сосиски та сир. Готуйте піцу під кришкою кілька хвилин, доки не розтане моцарела.

До такої піци чудово підійде вершковий соус. Він підкреслить смак улюбленої страви.