Капустная пицца на сковороде за полчаса - и вы не захотите завтракать по-другому

Витаминная бомба в тарелке

Кто же не любит пиццу? Невероятно вкусная, ароматная, с любимыми начинками — вряд ли кто-то откажется от такого блюда.

Правда, готовить тесто — то еще удовольствие, ведь с тестом нужно изрядно повозиться. А что, если его заменить капустой? Уверены, что такое блюдо от "Простих рецептів" точно придется по вкусу вашим близким. Да и вам тоже — такая витаминная пицца готовится быстро.

Как приготовить капустную пиццу на сковороде

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 180 г;

яйца – 2 шт;

кетчуп – 3 ст.л.;

моцарелла – 70 г;

молочные сосиски – 1-2 шт;

лук – ¼ шт;

подсолнечное масло – 1 ст.л.;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Половину или треть кочана капусты нарежьте, заранее удалив кочерыжку. Помните листья руками, чтобы капуста пустила сок. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Сосиски нарежьте кружочками. Моцареллу натрите на большой терке. Яйца вбейте в глубокую миску, добавьте к ним пару щепоток соли. Взбейте, к этой массе добавьте капусту и перемешайте. На сковороде разогрейте растительное масло, выложите в нее капусту в яйце. Обжарьте лепешку с обеих сторон до золотистой корочки. Затем убавьте огонь. На одну сторону лепешки нанесите кетчуп, лук, сосиски и сыр. Готовьте пиццу под крышкой несколько минут, пока не растает моцарелла.

К такой пицце отлично подойдет сливочный соус. Он подчеркнет вкус любимого блюда.