Капустная пицца на сковороде за полчаса - и вы не захотите завтракать по-другому
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Витаминная бомба в тарелке
Кто же не любит пиццу? Невероятно вкусная, ароматная, с любимыми начинками — вряд ли кто-то откажется от такого блюда.
Правда, готовить тесто — то еще удовольствие, ведь с тестом нужно изрядно повозиться. А что, если его заменить капустой? Уверены, что такое блюдо от "Простих рецептів" точно придется по вкусу вашим близким. Да и вам тоже — такая витаминная пицца готовится быстро.
Как приготовить капустную пиццу на сковороде
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 180 г;
- яйца – 2 шт;
- кетчуп – 3 ст.л.;
- моцарелла – 70 г;
- молочные сосиски – 1-2 шт;
- лук – ¼ шт;
- подсолнечное масло – 1 ст.л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Половину или треть кочана капусты нарежьте, заранее удалив кочерыжку. Помните листья руками, чтобы капуста пустила сок.
- Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Сосиски нарежьте кружочками. Моцареллу натрите на большой терке.
- Яйца вбейте в глубокую миску, добавьте к ним пару щепоток соли. Взбейте, к этой массе добавьте капусту и перемешайте.
- На сковороде разогрейте растительное масло, выложите в нее капусту в яйце. Обжарьте лепешку с обеих сторон до золотистой корочки. Затем убавьте огонь.
- На одну сторону лепешки нанесите кетчуп, лук, сосиски и сыр. Готовьте пиццу под крышкой несколько минут, пока не растает моцарелла.
К такой пицце отлично подойдет сливочный соус. Он подчеркнет вкус любимого блюда.