Для шанувальників серіалу "Друзі": рецепт печива Фібі нашвидкоруч

Це найкраще печиво у світі

Якщо ви любите серіал "Друзі", то пам’ятайте серію, де Фібі Буффе зізналася, що пече найкраще у світі печиво, рецепт якого успадкувала від своєї бабусі. І хоча насправді цей загадковий "унікальний" фамільний рецепт був з упаковки магазинного печива, його неперевершеність ще ніхто не скасовував!

За рецептом Сooking.kiev.ua печиво готується так швидко, що ви навіть не встигнете подивитися серію "Друзі". До того ж, рецепт можна трохи змінити — наприклад, замість родзинок можна покласти нарізану курагу, фініки, журавлину, горіхи або заміксувати все. Пластівці можна використовувати звичайні або швидкого приготування.

А от якщо хочете похрумтіти, цукор краще не прибирати. Якщо зменшити його кількість, то печиво вийде м’яким.

Як приготувати печиво за рецептом бабусі Фібі

Інгредієнти на 20 штук:

борошно — 180 г;

вівсяні пластівці — 200 г;

цукор — 170 г;

ванільний цукор — 10 г;

вершкове масло — 90 г;

яйця — 2 шт.;

родзинки — 200 г;

розпушувач — 5 г;

сіль — 1 г (щіпка).

Спосіб приготування:

Борошно, вівсяні пластівці, розпушувач та сіль перемішати. М’яке вершкове масло з’єднати з цукром та ванільним цукром, розмішати віночком до однорідності. По одному додати яйця, ретельно перемішуючи після кожного. У два етапи додати борошняну суміш, ретельно перемішати лопаткою до однорідного стану. Сформувати руками печиво. Викласти на папір для випічки з антипригарним шаром на значній відстані — під час випікання печиво збільшуватиметься. Печивом необхідно надати плоску форму за допомогою лопатки або рукою. Випікати в розігрітій до 190 ° С духовці на середньому рівні 10-12 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво остудити на ґратах. Його можна зберігати у закритому посуді до тижня при кімнатній температурі.

Печиво можна подати до коханого какао. Тим більше, що для кожного члена сім’ї можна приготувати напій на його смак.