Для поклонников сериала "Друзья": рецепт печенья Фиби на скорую руку

Это самое лучшее печенье в мире

Если вы любите сериал "Друзья", то помните серию, где Фиби Буффе призналась, что печет лучшее в мире печенье, рецепт которого она унаследовала от своей бабушки. И хотя на самом тот самый загадочный "уникальный" фамильный рецепт был с упаковки магазинного печенья, его непревзойденность еще никто не отменял!

По рецепту Сooking.kiev.ua печенье готовится так быстро, что вы даже не успеете посмотреть серию "Друзей". К тому же, рецепт можно немного изменить — например, вместо изюма можно положить нарезанную курагу, финики, сушеную клюкву, орехи или же замиксовать все. Хлопья можно использовать обычные или быстрого приготовления.

А вот если хотите похрустеть, сахар лучше не убирать. Если уменьшить его количество, то печенье получится мягким.

Как приготовить печенье по рецепту бабушки Фиби

Ингредиенты на 20 штук:

мука — 180 г;

овсяные хлопья — 200 г;

сахар — 170 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 90 г;

яйца — 2 шт.;

изюм — 200 г;

разрыхлитель — 5 г;

соль — 1 г (щепотка).

Способ приготовления:

Муку, овсяные хлопья, разрыхлитель и соль перемешать. Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром, размешать венчиком до однородности. По одному добавить яйца, тщательно перемешивая после каждого. В два этапа добавить мучную смесь, тщательно перемешать лопаткой до однородного состояния. Руками сформировать печенье. Выложить на бумагу для выпечки с антипригарным слоем на значительном расстоянии — во время выпекания печенье будет увеличиваться. Печенью необходимо придать плоскую форму с помощью лопатки или рукой. Выпекать в разогретой до 190°С духовке на среднем уровне 10-12 минут до золотистого цвета. Готовое печенье остудить на решетке. Его можно хранить в закрытой посуде до недели при комнатной температуре.

Печенье можно подать к любимому какао. Тем более, что для каждого члена семьи можно приготовить напиток по его вкусу.