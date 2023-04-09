Для поклонников сериала "Друзья": рецепт печенья Фиби на скорую руку
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Это самое лучшее печенье в мире
Если вы любите сериал "Друзья", то помните серию, где Фиби Буффе призналась, что печет лучшее в мире печенье, рецепт которого она унаследовала от своей бабушки. И хотя на самом тот самый загадочный "уникальный" фамильный рецепт был с упаковки магазинного печенья, его непревзойденность еще никто не отменял!
По рецепту Сooking.kiev.ua печенье готовится так быстро, что вы даже не успеете посмотреть серию "Друзей". К тому же, рецепт можно немного изменить — например, вместо изюма можно положить нарезанную курагу, финики, сушеную клюкву, орехи или же замиксовать все. Хлопья можно использовать обычные или быстрого приготовления.
А вот если хотите похрустеть, сахар лучше не убирать. Если уменьшить его количество, то печенье получится мягким.
Как приготовить печенье по рецепту бабушки Фиби
Ингредиенты на 20 штук:
- мука — 180 г;
- овсяные хлопья — 200 г;
- сахар — 170 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 90 г;
- яйца — 2 шт.;
- изюм — 200 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- соль — 1 г (щепотка).
Способ приготовления:
- Муку, овсяные хлопья, разрыхлитель и соль перемешать.
- Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром, размешать венчиком до однородности.
- По одному добавить яйца, тщательно перемешивая после каждого.
- В два этапа добавить мучную смесь, тщательно перемешать лопаткой до однородного состояния.
- Руками сформировать печенье.
- Выложить на бумагу для выпечки с антипригарным слоем на значительном расстоянии — во время выпекания печенье будет увеличиваться. Печенью необходимо придать плоскую форму с помощью лопатки или рукой.
- Выпекать в разогретой до 190°С духовке на среднем уровне 10-12 минут до золотистого цвета.
- Готовое печенье остудить на решетке. Его можно хранить в закрытой посуде до недели при комнатной температуре.
Печенье можно подать к любимому какао. Тем более, что для каждого члена семьи можно приготовить напиток по его вкусу.