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Без хліба, цибулі та яєць: рецепт бюджетних котлет до великоднього столу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Прості, але смачні котлети Новина оновлена 10 квітня 2023, 07:36
Прості, але смачні котлети. Фото shkola-zhyttia.com.ua

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Заповітне поєднання "домашня їжа" у більшості людей асоціюється саме з ароматними котлетами. Впевнені, що багато хто зараз уявив тарілку повітряного пюре із солоними огірками та парочкою домашніх котлеток.

У домашні котлети багато господинь додають хліб, цибулю та яйця. А якщо спробувати приготувати страву без цих продуктів? "Школа життя" стверджує, що вони вийдуть не менш соковитими.

Як приготувати котлети без хліба, яєць та цибулі

Інгредієнти:

  • яловичий фарш – 1 кг;
  • свинячий фарш – 500 г. (тут можна вибирати на смак);
  • картопля – 450 р.;
  • морква – 300 р;
  • петрушка – 50 г;
  • часник – 5-6 зубчиків;
  • сіль — 2,5 ч.л.;
  • свіжий коріандр – 2 ч. л.;
  • солодка паприка – 2 ч. л.;
  • чорний перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Змішати свинячий і яловичий фарш.
  2. Натерти на середній тертці моркву та картоплю, додати їх у фарш.
  3. Також необхідно натерти часник, додати у фарш нарізану зелень петрушки, мелений коріандр, солодку паприку, сіль та чорний мелений перець. Все ретельно перемішати.
  4. Необхідно сформувати мокрими руками котлети.
  5. Лист застелити пергаментом, покласти котлети та відправити запікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину.

Подавати з улюбленим соусом або маринованою цибулею.

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