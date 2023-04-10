Без хліба, цибулі та яєць: рецепт бюджетних котлет до великоднього столу
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Заповітне поєднання "домашня їжа" у більшості людей асоціюється саме з ароматними котлетами. Впевнені, що багато хто зараз уявив тарілку повітряного пюре із солоними огірками та парочкою домашніх котлеток.
У домашні котлети багато господинь додають хліб, цибулю та яйця. А якщо спробувати приготувати страву без цих продуктів? "Школа життя" стверджує, що вони вийдуть не менш соковитими.
Як приготувати котлети без хліба, яєць та цибулі
Інгредієнти:
- яловичий фарш – 1 кг;
- свинячий фарш – 500 г. (тут можна вибирати на смак);
- картопля – 450 р.;
- морква – 300 р;
- петрушка – 50 г;
- часник – 5-6 зубчиків;
- сіль — 2,5 ч.л.;
- свіжий коріандр – 2 ч. л.;
- солодка паприка – 2 ч. л.;
- чорний перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Змішати свинячий і яловичий фарш.
- Натерти на середній тертці моркву та картоплю, додати їх у фарш.
- Також необхідно натерти часник, додати у фарш нарізану зелень петрушки, мелений коріандр, солодку паприку, сіль та чорний мелений перець. Все ретельно перемішати.
- Необхідно сформувати мокрими руками котлети.
- Лист застелити пергаментом, покласти котлети та відправити запікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину.
Подавати з улюбленим соусом або маринованою цибулею.