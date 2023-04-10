Без хлеба, лука и яиц: рецепт бюджетных котлет к пасхальному столу
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Заветное сочетание "домашняя еда" у большинства людей ассоциируется именно с ароматными котлетами. Уверены, что многие сейчас представили тарелку воздушного пюре с солеными огурчиками и парочкой домашних котлеток.
В домашние котлеты многие хозяйки добавляют хлеб, лук и яйца. А что, если попробовать приготовить блюдо без этих продуктов? "Школа життя" утверждает, что они получатся не менее сочными.
Как приготовить котлеты без хлеба, яиц и лука
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 1 кг.;
- свиной фарш – 500 г. (здесь можно выбирать по вкусу);
- картофель – 450 г.;
- морковь – 300 г.;
- петрушка – 50 г.;
- чеснок – 5-6 зубчиков;
- соль – 2,5 ч.л.;
- свежий кориандр – 2 ч.л.;
- сладкая паприка – 2 ч.л.;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешать свиной и говяжий фарш.
- Натереть на средней терке морковь и картофель, добавить их в фарш.
- Также необходимо натереть чеснок, добавить в фарш нарезанную зелень петрушки, молотый кориандр, сладкую паприку, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешать.
- Необходимо сформировать мокрыми руками котлеты.
- Противень застелить пергаментом, положить котлеты и отправить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.
Подавать с любимым соусом или маринованным луком.