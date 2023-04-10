Без хлеба, лука и яиц: рецепт бюджетных котлет к пасхальному столу

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Заветное сочетание "домашняя еда" у большинства людей ассоциируется именно с ароматными котлетами. Уверены, что многие сейчас представили тарелку воздушного пюре с солеными огурчиками и парочкой домашних котлеток.

В домашние котлеты многие хозяйки добавляют хлеб, лук и яйца. А что, если попробовать приготовить блюдо без этих продуктов? "Школа життя" утверждает, что они получатся не менее сочными.

Как приготовить котлеты без хлеба, яиц и лука

Ингредиенты:

говяжий фарш – 1 кг.;

свиной фарш – 500 г. (здесь можно выбирать по вкусу);

картофель – 450 г.;

морковь – 300 г.;

петрушка – 50 г.;

чеснок – 5-6 зубчиков;

соль – 2,5 ч.л.;

свежий кориандр – 2 ч.л.;

сладкая паприка – 2 ч.л.;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Смешать свиной и говяжий фарш. Натереть на средней терке морковь и картофель, добавить их в фарш. Также необходимо натереть чеснок, добавить в фарш нарезанную зелень петрушки, молотый кориандр, сладкую паприку, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешать. Необходимо сформировать мокрыми руками котлеты. Противень застелить пергаментом, положить котлеты и отправить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Подавать с любимым соусом или маринованным луком.