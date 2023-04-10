Без хлеба, лука и яиц: рецепт бюджетных котлет к пасхальному столу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Простые, но вкусные котлеты
Простые, но вкусные котлеты. Фото shkola-zhyttia.com.ua

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Заветное сочетание "домашняя еда" у большинства людей ассоциируется именно с ароматными котлетами. Уверены, что многие сейчас представили тарелку воздушного пюре с солеными огурчиками и парочкой домашних котлеток.

В домашние котлеты многие хозяйки добавляют хлеб, лук и яйца. А что, если попробовать приготовить блюдо без этих продуктов? "Школа життя" утверждает, что они получатся не менее сочными.

Как приготовить котлеты без хлеба, яиц и лука

Ингредиенты:

  • говяжий фарш – 1 кг.;
  • свиной фарш – 500 г. (здесь можно выбирать по вкусу);
  • картофель – 450 г.;
  • морковь – 300 г.;
  • петрушка – 50 г.;
  • чеснок – 5-6 зубчиков;
  • соль – 2,5 ч.л.;
  • свежий кориандр – 2 ч.л.;
  • сладкая паприка – 2 ч.л.;
  • черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешать свиной и говяжий фарш.
  2. Натереть на средней терке морковь и картофель, добавить их в фарш.
  3. Также необходимо натереть чеснок, добавить в фарш нарезанную зелень петрушки, молотый кориандр, сладкую паприку, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешать.
  4. Необходимо сформировать мокрыми руками котлеты.
  5. Противень застелить пергаментом, положить котлеты и отправить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Подавать с любимым соусом или маринованным луком.

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