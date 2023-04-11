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"Десерт", від якої ніхто не відмовиться: рецепт приголомшливого вафельного торта з куркою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Курячий торт
Курячий торт. Фото wworld.com.ua

Здивуйте гостей незвичайною закускою.

Вафельні коржі можна застосовувати не тільки для улюблених десертів. Листковий торт з куркою, який ми сьогодні готуватимемо, — смачний доказ цього!

Смачний, ніжний і дуже гарний торт з готових вафельних коржів з куркою — чудова страва на закуску. За рецептом "Жіночого світу" страва виходить неймовірно ситною. Елементарну, але смачну закуску швидко зметуть зі столу.

Як приготувати торт з куркою

Інгредієнти:

  • куряче філе – 800 гр;
  • цибуля – 150 гр;
  • морква – 150 гр;
  • приправа для курки та сіль на свій смак;
  • петрушка – до смаку;
  • яйця – 2 штуки;
  • вафлі – 4 аркуші;
  • 5 ст. л. сметани + 1 яйце;
  • твердий сир – 100 гр.

Спосіб приготування:

  1. Пропускаємо через м’ясорубку куряче філе, цибуля та морква.
  2. Додаємо подрібнену зелень, спеції, яйця та сіль. Добре вимішуємо.
  3. Викладаємо у форму вафельний лист. Зверху викладаємо рівномірно курячу начинку. Повторюємо з усіма листами. На останній лист розподіляємо підливу зі сметани та яйця.
  4. Запікаємо при 180 градусах протягом півгодини.
  5. Дістаємо з духовки курячий пиріг, посипаємо тертим сиром та запікаємо ще 10 хвилин.

До речі, рекомендуємо скуштувати ще один неймовірний десерт – курячий торт. У вас вийде смачне та ситне з мінімумом зусиль.

Теги:
#Рецепт #Курка #Готуємо вдома #Закусочний курячий торт