"Десерт", від якої ніхто не відмовиться: рецепт приголомшливого вафельного торта з куркою
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Здивуйте гостей незвичайною закускою.
Вафельні коржі можна застосовувати не тільки для улюблених десертів. Листковий торт з куркою, який ми сьогодні готуватимемо, — смачний доказ цього!
Смачний, ніжний і дуже гарний торт з готових вафельних коржів з куркою — чудова страва на закуску. За рецептом "Жіночого світу" страва виходить неймовірно ситною. Елементарну, але смачну закуску швидко зметуть зі столу.
Як приготувати торт з куркою
Інгредієнти:
- куряче філе – 800 гр;
- цибуля – 150 гр;
- морква – 150 гр;
- приправа для курки та сіль на свій смак;
- петрушка – до смаку;
- яйця – 2 штуки;
- вафлі – 4 аркуші;
- 5 ст. л. сметани + 1 яйце;
- твердий сир – 100 гр.
Спосіб приготування:
- Пропускаємо через м’ясорубку куряче філе, цибуля та морква.
- Додаємо подрібнену зелень, спеції, яйця та сіль. Добре вимішуємо.
- Викладаємо у форму вафельний лист. Зверху викладаємо рівномірно курячу начинку. Повторюємо з усіма листами. На останній лист розподіляємо підливу зі сметани та яйця.
- Запікаємо при 180 градусах протягом півгодини.
- Дістаємо з духовки курячий пиріг, посипаємо тертим сиром та запікаємо ще 10 хвилин.
До речі, рекомендуємо скуштувати ще один неймовірний десерт – курячий торт. У вас вийде смачне та ситне з мінімумом зусиль.