"Сладость", от которой никто не откажется: рецепт потрясающего вафельного торта с курицей

Удивите гостей необычной закуской.

Вафельные коржи можно применять не только для любимых десертов. Слоёный торт с курицей, который мы сегодня будем готовить, — вкусное тому доказательство!

Вкусный, нежный и очень красивый закусочный торт из готовых вафельных коржей с курицей — отличное блюдо на закуску. По рецепту "Жіночого світу" блюдо получается невероятно сытным. Элементарную, но вкусную закуску быстро сметут со стола.

Как приготовить торт с курицей

Ингредиенты:

куриное филе – 800 гр;

лук – 150 гр;

морковь – 150 гр;

приправа для курицы и соль по вкусу;

петрушка – по вкусу;

яйца – 2 штуки;

вафли – 4 листа;

5 ст. л. сметаны + 1 яйцо;

твердый творог – 100 гр.

Способ приготовления:

Пропускаем через мясорубку куриное филе, лук и морковь. Добавляем измельченную зелень, специи, яйца и соль. Хорошо вымешиваем. Выкладываем в форму вафельный лист. Сверху выкладываем равномерно куриную начинку. Повторяем со всеми письмами. На последний лист распределяем подливку из сметаны и яйца. Запекаем при 180 градусах в течение получаса. Достаем из духовки куриный пирог, посыпаем тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Кстати, рекомендуем попробовать еще один невероятный десерт — куриный торт. У вас получится вкусное и сытное с минимумом усилий.