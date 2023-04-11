"Сладость", от которой никто не откажется: рецепт потрясающего вафельного торта с курицей
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Удивите гостей необычной закуской.
Вафельные коржи можно применять не только для любимых десертов. Слоёный торт с курицей, который мы сегодня будем готовить, — вкусное тому доказательство!
Вкусный, нежный и очень красивый закусочный торт из готовых вафельных коржей с курицей — отличное блюдо на закуску. По рецепту "Жіночого світу" блюдо получается невероятно сытным. Элементарную, но вкусную закуску быстро сметут со стола.
Как приготовить торт с курицей
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 гр;
- лук – 150 гр;
- морковь – 150 гр;
- приправа для курицы и соль по вкусу;
- петрушка – по вкусу;
- яйца – 2 штуки;
- вафли – 4 листа;
- 5 ст. л. сметаны + 1 яйцо;
- твердый творог – 100 гр.
Способ приготовления:
- Пропускаем через мясорубку куриное филе, лук и морковь.
- Добавляем измельченную зелень, специи, яйца и соль. Хорошо вымешиваем.
- Выкладываем в форму вафельный лист. Сверху выкладываем равномерно куриную начинку. Повторяем со всеми письмами. На последний лист распределяем подливку из сметаны и яйца.
- Запекаем при 180 градусах в течение получаса.
- Достаем из духовки куриный пирог, посыпаем тертым сыром и запекаем еще 10 минут.
Кстати, рекомендуем попробовать еще один невероятный десерт — куриный торт. У вас получится вкусное и сытное с минимумом усилий.