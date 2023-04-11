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"Сладость", от которой никто не откажется: рецепт потрясающего вафельного торта с курицей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриный торт
Куриный торт. Фото wworld.com.ua

Удивите гостей необычной закуской.

Вафельные коржи можно применять не только для любимых десертов. Слоёный торт с курицей, который мы сегодня будем готовить, — вкусное тому доказательство!

Вкусный, нежный и очень красивый закусочный торт из готовых вафельных коржей с курицей — отличное блюдо на закуску. По рецепту "Жіночого світу" блюдо получается невероятно сытным. Элементарную, но вкусную закуску быстро сметут со стола.

Как приготовить торт с курицей

Ингредиенты:

  • куриное филе – 800 гр;
  • лук – 150 гр;
  • морковь – 150 гр;
  • приправа для курицы и соль по вкусу;
  • петрушка – по вкусу;
  • яйца – 2 штуки;
  • вафли – 4 листа;
  • 5 ст. л. сметаны + 1 яйцо;
  • твердый творог – 100 гр.

Способ приготовления:

  1. Пропускаем через мясорубку куриное филе, лук и морковь.
  2. Добавляем измельченную зелень, специи, яйца и соль. Хорошо вымешиваем.
  3. Выкладываем в форму вафельный лист. Сверху выкладываем равномерно куриную начинку. Повторяем со всеми письмами. На последний лист распределяем подливку из сметаны и яйца.
  4. Запекаем при 180 градусах в течение получаса.
  5. Достаем из духовки куриный пирог, посыпаем тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Кстати, рекомендуем попробовать еще один невероятный десерт — куриный торт. У вас получится вкусное и сытное с минимумом усилий.

Теги:
#Рецепт #Курица #Готовим дома #Закусочный куриный торт