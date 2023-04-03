Такого "десерта" вы точно не пробовали: рецепт потрясающего куриного торта

Эффектное блюдо готовится просто

Надоели классические мясные блюда — котлеты и привычные отбивные? Разнообразить меню можно необычным куриным тортом.

"Рецепты салатов" предлагает добавить куриное мясо прямо в тесто коржов-блинчиков и смазать торт пикантной прослойкой из соленых огурцов и плавленого сыра. Такое блюдо получится вкусным, сытным и не хлопотным в приготовлении.

Как приготовить куриный торт

Ингредиенты на 6 порций:

куриное филе — 300 г;

кефир — 300 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

сода — 1/2 ч.л;

мука — 3 ст.л;

соль — 1 щепотка;

растительное масло — 20 мл;

плавленый сырок — 200 г;

соленый огурец — 2 шт.;

майонез — 100 г.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем и пропускаем через кухонный комбайн до получения мелкого однородного фарша. К фаршу добавляем яйцо, кефир и соду, смешиваем. Добавляем муку, солим. Тесто должно получиться гладким и однородным, консистенции густого крема. Ложкой выкладываем в сковородку, хорошо разогретую с небольшим количеством растительного масла. Стараемся делать равномерный слой. Обжариваем на среднем огне до зарумянивания с двух сторон. Для начинки соленые огурцы натираем на крупной терке и хорошо отжимаем от жидкости. Плавленые сырки тоже измельчаем и добавляем к огурцам, перемешиваем. Торт собираем по мере приготовления коржей, промазывая каждый из них начинкой. Неровные края блинчиков лучше чуть подрезать — так блюдо будет выглядеть аккуратнее. Украшаем куриный торт мелко натертым плавленым сырком, зеленью, даем пропитаться в холодильнике около часа. Куриный торт готов!

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