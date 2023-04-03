Такого "десерта" вы точно не пробовали: рецепт потрясающего куриного торта
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Эффектное блюдо готовится просто
Надоели классические мясные блюда — котлеты и привычные отбивные? Разнообразить меню можно необычным куриным тортом.
"Рецепты салатов" предлагает добавить куриное мясо прямо в тесто коржов-блинчиков и смазать торт пикантной прослойкой из соленых огурцов и плавленого сыра. Такое блюдо получится вкусным, сытным и не хлопотным в приготовлении.
Как приготовить куриный торт
Ингредиенты на 6 порций:
- куриное филе — 300 г;
- кефир — 300 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- сода — 1/2 ч.л;
- мука — 3 ст.л;
- соль — 1 щепотка;
- растительное масло — 20 мл;
- плавленый сырок — 200 г;
- соленый огурец — 2 шт.;
- майонез — 100 г.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем и пропускаем через кухонный комбайн до получения мелкого однородного фарша. К фаршу добавляем яйцо, кефир и соду, смешиваем.
- Добавляем муку, солим. Тесто должно получиться гладким и однородным, консистенции густого крема.
- Ложкой выкладываем в сковородку, хорошо разогретую с небольшим количеством растительного масла. Стараемся делать равномерный слой. Обжариваем на среднем огне до зарумянивания с двух сторон.
- Для начинки соленые огурцы натираем на крупной терке и хорошо отжимаем от жидкости. Плавленые сырки тоже измельчаем и добавляем к огурцам, перемешиваем.
- Торт собираем по мере приготовления коржей, промазывая каждый из них начинкой. Неровные края блинчиков лучше чуть подрезать — так блюдо будет выглядеть аккуратнее.
- Украшаем куриный торт мелко натертым плавленым сырком, зеленью, даем пропитаться в холодильнике около часа. Куриный торт готов!
А вот если вы хотите приготовить что-то вместо классических суши, предлагаем необычный суши-торт. Блюдо точно придется вам по вкусу.