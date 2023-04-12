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Дешевше олів’є і краще за ресторанні: два рецепти приголомшливих салату з бужениною

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий салат з бужениною
Приголомшливий салат з бужениною. Фото publish.com.ua

Це просто салатні королі!

Влітку, як правило, готуємо легкі овочеві та фруктові салати. Пізньої осені та взимку ми починаємо готувати м’ясні салати та салати з морепродуктами. Якщо класичні салати не приваблюють, можна приготувати ресторанні салати в домашніх умовах.

Приготовлені за рецептом Molbuk салати настільки апетитні, що вам захочеться приготувати їх ще не раз. Такими стравами ви можете легко урізноманітнити свій як звичайний стіл, так і святковий.

Рецепти салатів з бужениною

Салат з бужениною та свіжим огірком

Інгредієнти:

  • 2 свіжі огірки;
  • 200 г свинячої/курячої буженини;
  • 70 г твердого сиру;
  • 1 яйце.

Для заправки:

  • кріп, часник, майонез, сіль та перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Зварити яйце і нарізати соломкою.
  2. Порізати соломкою огірки та буженину.
  3. На середній тертці натерти сир. Подрібнити кріп.
  4. Усі інгредієнти перемішати, посолити, поперчити.
  5. Часник пропустити через часник і додати в салат. Додати майонез та перемішати. Салат готовий.

Салат з бужениною та яйцем

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 150 г буженини;
  • 150 г майонезу;
  • 50 г лимона;
  • 5 г гірчиці;
  • 7 яєць;
  • сіль, перець та петрушка.

Спосіб приготування:

  1. Зварити яйця і порізати кружальцями.
  2. Подрібнити буженину і додати в яйця.
  3. Перемішати перець, майонез, гірчицю та сіль. Полити цим міксом інгредієнти, перемішати, посипати петрушкою та покласти шматочок лимона.

Ще один цікавий варіант салату — з рибних консервів. Це просте у приготуванні, але смачна страва обов’язково сподобається вам.

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#Рецепти #Салат #Готуємо вдома