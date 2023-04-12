Дешевше олів’є і краще за ресторанні: два рецепти приголомшливих салату з бужениною

Це просто салатні королі!

Влітку, як правило, готуємо легкі овочеві та фруктові салати. Пізньої осені та взимку ми починаємо готувати м’ясні салати та салати з морепродуктами. Якщо класичні салати не приваблюють, можна приготувати ресторанні салати в домашніх умовах.

Приготовлені за рецептом Molbuk салати настільки апетитні, що вам захочеться приготувати їх ще не раз. Такими стравами ви можете легко урізноманітнити свій як звичайний стіл, так і святковий.

Рецепти салатів з бужениною

Салат з бужениною та свіжим огірком

Інгредієнти:

2 свіжі огірки;

200 г свинячої/курячої буженини;

70 г твердого сиру;

1 яйце.

Для заправки:

кріп, часник, майонез, сіль та перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Зварити яйце і нарізати соломкою. Порізати соломкою огірки та буженину. На середній тертці натерти сир. Подрібнити кріп. Усі інгредієнти перемішати, посолити, поперчити. Часник пропустити через часник і додати в салат. Додати майонез та перемішати. Салат готовий.

Салат з бужениною та яйцем

Інгредієнти на 6 порцій:

150 г буженини;

150 г майонезу;

50 г лимона;

5 г гірчиці;

7 яєць;

сіль, перець та петрушка.

Спосіб приготування:

Зварити яйця і порізати кружальцями. Подрібнити буженину і додати в яйця. Перемішати перець, майонез, гірчицю та сіль. Полити цим міксом інгредієнти, перемішати, посипати петрушкою та покласти шматочок лимона.

Ще один цікавий варіант салату — з рибних консервів. Це просте у приготуванні, але смачна страва обов’язково сподобається вам.