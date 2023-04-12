Дешевше олів’є і краще за ресторанні: два рецепти приголомшливих салату з бужениною
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Це просто салатні королі!
Влітку, як правило, готуємо легкі овочеві та фруктові салати. Пізньої осені та взимку ми починаємо готувати м’ясні салати та салати з морепродуктами. Якщо класичні салати не приваблюють, можна приготувати ресторанні салати в домашніх умовах.
Приготовлені за рецептом Molbuk салати настільки апетитні, що вам захочеться приготувати їх ще не раз. Такими стравами ви можете легко урізноманітнити свій як звичайний стіл, так і святковий.
Рецепти салатів з бужениною
Салат з бужениною та свіжим огірком
Інгредієнти:
- 2 свіжі огірки;
- 200 г свинячої/курячої буженини;
- 70 г твердого сиру;
- 1 яйце.
Для заправки:
- кріп, часник, майонез, сіль та перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Зварити яйце і нарізати соломкою.
- Порізати соломкою огірки та буженину.
- На середній тертці натерти сир. Подрібнити кріп.
- Усі інгредієнти перемішати, посолити, поперчити.
- Часник пропустити через часник і додати в салат. Додати майонез та перемішати. Салат готовий.
Салат з бужениною та яйцем
Інгредієнти на 6 порцій:
- 150 г буженини;
- 150 г майонезу;
- 50 г лимона;
- 5 г гірчиці;
- 7 яєць;
- сіль, перець та петрушка.
Спосіб приготування:
- Зварити яйця і порізати кружальцями.
- Подрібнити буженину і додати в яйця.
- Перемішати перець, майонез, гірчицю та сіль. Полити цим міксом інгредієнти, перемішати, посипати петрушкою та покласти шматочок лимона.
Ще один цікавий варіант салату — з рибних консервів. Це просте у приготуванні, але смачна страва обов’язково сподобається вам.