Заради такої страви варто тримати в запасі банку консервів: рецепт салату нашвидкуруч
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Спробувавши раз, ви готуватимете знову і знову
Салат з рибних консервів — це проста бюджетна страва, яка підходить і для скромної сімейної вечері, і для пишного святкового столу. Рибні консерви добре поєднуються з багатьма популярними салатними інгредієнтами.
До того ж "Школи життя" не вимагає суворого дотримання свого рецепта — консерви ви можете вибрати будь-які, на ваш смак, а замість звичайної цибулі до салату можна додати зелену. Єдина порада – вибирати смачну кукурудзу, вона справді вплине на смак страви.
Як приготувати салат з рибних консервів
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 200 г консервованої кукурудзи;
- 1 банку консервів рибних на вибір;
- 1 цибулина;
- перець, майонез – на свій смак.
Покроковий спосіб приготування:
- Цибулю краще на початку приготування замаринувати: нарізати кубиками, додати 1 ч. л. цукру, 0,5 ч. л. оцет 9%, залити 200 мл окропу та дати постояти.
- Залити окропом (200 мл) і дати постояти
- Відваріть яйця круто, охолодіть, очистіть, наріжте і відправте салатник.
- Додайте консервовану кукурудзу, попередньо злив рідину.
- З цибулі злийте рідину і додайте салат.
- Відкрийте рибні консерви. Злийте рідину і додайте в миску.
- За бажанням поперчіть, посоліть, заправте салат майонезом.
До речі, майонез можна самим приготувати самостійно. На смак його не відрізниш від покупного, але виходить набагато корисніше.