Заради такої страви варто тримати в запасі банку консервів: рецепт салату нашвидкуруч

Спробувавши раз, ви готуватимете знову і знову

Салат з рибних консервів — це проста бюджетна страва, яка підходить і для скромної сімейної вечері, і для пишного святкового столу. Рибні консерви добре поєднуються з багатьма популярними салатними інгредієнтами.

До того ж "Школи життя" не вимагає суворого дотримання свого рецепта — консерви ви можете вибрати будь-які, на ваш смак, а замість звичайної цибулі до салату можна додати зелену. Єдина порада – вибирати смачну кукурудзу, вона справді вплине на смак страви.

Як приготувати салат з рибних консервів

Інгредієнти:

4 яйця

200 г консервованої кукурудзи;

1 банку консервів рибних на вибір;

1 цибулина;

перець, майонез – на свій смак.

Покроковий спосіб приготування:

Цибулю краще на початку приготування замаринувати: нарізати кубиками, додати 1 ч. л. цукру, 0,5 ч. л. оцет 9%, залити 200 мл окропу та дати постояти. Залити окропом (200 мл) і дати постояти Відваріть яйця круто, охолодіть, очистіть, наріжте і відправте салатник. Додайте консервовану кукурудзу, попередньо злив рідину. З цибулі злийте рідину і додайте салат. Відкрийте рибні консерви. Злийте рідину і додайте в миску. За бажанням поперчіть, посоліть, заправте салат майонезом.

До речі, майонез можна самим приготувати самостійно. На смак його не відрізниш від покупного, але виходить набагато корисніше.