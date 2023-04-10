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Заради такої страви варто тримати в запасі банку консервів: рецепт салату нашвидкуруч

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірний салат із рибною консервою
Неймовірний салат із рибною консервою. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Спробувавши раз, ви готуватимете знову і знову

Салат з рибних консервів — це проста бюджетна страва, яка підходить і для скромної сімейної вечері, і для пишного святкового столу. Рибні консерви добре поєднуються з багатьма популярними салатними інгредієнтами.

До того ж "Школи життя" не вимагає суворого дотримання свого рецепта — консерви ви можете вибрати будь-які, на ваш смак, а замість звичайної цибулі до салату можна додати зелену. Єдина порада – вибирати смачну кукурудзу, вона справді вплине на смак страви.

Як приготувати салат з рибних консервів

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 200 г консервованої кукурудзи;
  • 1 банку консервів рибних на вибір;
  • 1 цибулина;
  • перець, майонез – на свій смак.

Покроковий спосіб приготування:

  1. Цибулю краще на початку приготування замаринувати: нарізати кубиками, додати 1 ч. л. цукру, 0,5 ч. л. оцет 9%, залити 200 мл окропу та дати постояти.
  2. Залити окропом (200 мл) і дати постояти
  3. Відваріть яйця круто, охолодіть, очистіть, наріжте і відправте салатник.
  4. Додайте консервовану кукурудзу, попередньо злив рідину.
  5. З цибулі злийте рідину і додайте салат.
  6. Відкрийте рибні консерви. Злийте рідину і додайте в миску.
  7. За бажанням поперчіть, посоліть, заправте салат майонезом.

До речі, майонез можна самим приготувати самостійно. На смак його не відрізниш від покупного, але виходить набагато корисніше.

Теги:
#Салат #Консерви #Рибні консерви