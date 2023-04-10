Ради такого блюда стоит держать в запасе банку консервов: рецепт салата на скорую руку
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Попробовав раз, вы будете готовить снова и снова
Салат из рыбных консервов — это простое бюджетное блюдо, которое подходит и для скромного семейного ужина, и для пышного праздничного стола. Рыбные консервы хорошо сочетаются со многими популярными салатными ингредиентами.
К тому же, "Школи життя" не требует строгого следования своему рецепту — консервы вы можете выбрать любые, на ваш вкус, а вместо обыкновенного лука к салату можно добавить зеленый. Единственный совет — выбирать вкусную кукурузу, она действительно повлияет на вкус блюда.
Как приготовить салат из рыбных консервов
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 200 г консервированной кукурузы;
- 1 банка консервов рыбных на выбор;
- 1 луковица;
- перец, майонез — по вкусу.
Пошаговый способ приготовления:
- Лук лучше в начале приготовления замариновать: порезать кубиками, добавить 1 ч. л. сахара, 0.5 ч. л. уксус 9%, залить 200 мл кипятка и дать постоять.
- Залить кипятком (200 мл) и дать постоять
- Отварите яйца вкрутую, охладите, очистите, нарежьте и отправьте в салатник.
- Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.
- Из лука слейте жидкость и добавьте в салат.
- Откройте рыбные консервы. Слейте жидкость и добавьте в миску.
- По желанию поперчите, посолите, заправьте салат майонезом.
Кстати, майонез можно самим приготовить и самостоятельно. По вкусу его не отличишь от покупного, но получается намного полезнее.