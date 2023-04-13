Улюблена з дитинства страва: як приготувати холодець за бабусиним рецептом

Чудова страва, яка доречна на будь-яке свято

Холодець – частий гість на будь-якому святі, а до великоднього столу він буде більш ніж доречним. Страва завжди виходить смачною, адже кожна господиня має свої хитрощі.

Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати приготувати холодець зі свинини за рецептом бабусі. Recept.ua стверджує, що саме в цьому варіанті зібрані всі секрети смачної страви.

Як приготувати холодець за бабусиним рецептом

Інгредієнти:

свиняча рулька — 1 шт.;

ніжка свиняча – 1 шт.;

морква – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник — 4 зуб.;

зелений горошок консервований — 1 банка;

лавровий лист – 5 шт.;

лимон – 1/2 шт.;

чебрець — 2 шт.;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Залиште свинячу кермо і ніжку в холодній воді на кілька годин. Після розріжте кермо навпіл і покладіть все м’ясо в каструлю. Залийте водою так, щоб вона покривала свинину на 2/3 і поставте варитися. Після того, як закипить вода, вогонь потрібно зменшити та зібрати піну. Продовжуйте варити кілька годин. Очистьте моркву, часник та цибулю. Цибулю розріжте навпіл або на чотири частини, додайте в каструлю. Моркву та зубчики часнику потрібно додавати повністю. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і залиште готуватися ще півтори години. Зніміть каструлю з плити, дістаньте відварені частини свинини та овочі, процідіть бульйон. Охолоджене м’ясо відокремте від кісточок і наріжте Для оформлення страви наріжте моркву кільцями. На дно посуду, де застигатиме холодець, викладіть нарізану кільцями моркву і кілька ложок зеленого горошку. Додайте м’ясо, зверху покладіть знову моркву і трохи горошку, залийте все бульйоном. Поставте тарілки у холодильник у ніч. Наступного дня візьміть гарну тарілку та акуратно переверніть на неї холодець. Прикрасьте блюдо шматочками лимона та свіжим чебрецем.

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