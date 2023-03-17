Як приготувати ніжне м’ясо: 3 правила, про які знають не всі господині
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Дотримуйтесь їх, і ваше м’ясо ніколи не буде гумовим
М’ясо — багате джерело тваринного білка, життєво важливих вітамінів та мінералів. До того ж, з цього продукту можна приготувати неймовірну кількість страв. Це може бути класичний плов або курка а-ля кордон блю.
Бувають ситуації, коли частування виглядає ідеальним, але прожувати його складно. Якщо є відчуття, що м’ясо зроблено з гуми, то при його приготуванні порушені правила. Простими, але важливими секретами ділиться Рixelinform.
Як приготувати соковите м’ясо
Основні правила:
- Філе потрібно правильно розморозити. Робиться це заздалегідь і не в духовці, мікрохвильовій печі і, тим більше, не в гарячій воді. У цьому випадку руйнується структура та м’ясо стає жорстким. Його просто кладуть у миску та ховають на нижню полицю холодильника.
- Маринуємо правильно. Існує багато рецептів, за допомогою яких можна розм’якшити навіть найжорсткіше м’ясо. Для маринаду використовують оцет, ківі, лимон. Хороший результат можуть дати спеції. Дуже часто господині поспішають і не дають м’ясу просочитися, адже воно повинно маринуватись не менше години.
- Нарізаємо м’ясо правильно. Річ у тому, що обробка вздовж волокон робить м’ясо жорсткішим. М’ясо потрібно різати поперек волокон.
Спеції у приготуванні м’яса не менш важливі. Раніше "Телеграф" розповідав, які спеції підійдуть до м’яса.