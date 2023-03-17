Як приготувати ніжне м’ясо: 3 правила, про які знають не всі господині

Дотримуйтесь їх, і ваше м’ясо ніколи не буде гумовим

М’ясо — багате джерело тваринного білка, життєво важливих вітамінів та мінералів. До того ж, з цього продукту можна приготувати неймовірну кількість страв. Це може бути класичний плов або курка а-ля кордон блю.

Бувають ситуації, коли частування виглядає ідеальним, але прожувати його складно. Якщо є відчуття, що м’ясо зроблено з гуми, то при його приготуванні порушені правила. Простими, але важливими секретами ділиться Рixelinform.

Як приготувати соковите м’ясо

Основні правила:

Філе потрібно правильно розморозити. Робиться це заздалегідь і не в духовці, мікрохвильовій печі і, тим більше, не в гарячій воді. У цьому випадку руйнується структура та м’ясо стає жорстким. Його просто кладуть у миску та ховають на нижню полицю холодильника. Маринуємо правильно. Існує багато рецептів, за допомогою яких можна розм’якшити навіть найжорсткіше м’ясо. Для маринаду використовують оцет, ківі, лимон. Хороший результат можуть дати спеції. Дуже часто господині поспішають і не дають м’ясу просочитися, адже воно повинно маринуватись не менше години. Нарізаємо м’ясо правильно. Річ у тому, що обробка вздовж волокон робить м’ясо жорсткішим. М’ясо потрібно різати поперек волокон.

Спеції у приготуванні м’яса не менш важливі. Раніше "Телеграф" розповідав, які спеції підійдуть до м’яса.