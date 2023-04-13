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Любимое с детства блюдо: как приготовить холодец по бабушкиному рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Бабушкин холодец
Бабушкин холодец. Фото today.ua

Потрясающее блюдо, которое уместно на любой праздник

Холодец – частый гость на любом празднике, а к пасхальному столу он будет более чем уместен. Блюдо всегда получается вкусным, ведь у каждой хозяйки есть свои уловки.

Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить холодец из свинины по рецепту бабушки. Recept.ua утверждает, что именно в этом варианте собраны все секреты вкуснейшего блюда.

Как приготовить холодец по бабушкиному рецепту

Ингредиенты:

  • свиная рулька – 1 шт.;
  • ножка свиная – 1 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • горошек зеленый консервированный – 1 банка;
  • лавровый лист – 5 шт.;
  • лимон – 1/2 шт.;
  • чабрец – 2 шт.;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Оставьте свиную рульку и ножку в холодной воде на несколько часов. После разрежьте рульку пополам и положите все мясо в кастрюлю. Залейте водой так, чтобы она покрывала свинину на 2/3, и поставьте вариться. После того как закипит вода, огонь нужно убавить и собрать пену. Продолжайте варить несколько часов. Очистите морковь, чеснок и лук. Лук разрежьте пополам или на четыре части, добавьте в кастрюлю. Морковь и зубчики чеснока нужно добавлять целиком.
  2. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и оставьте готовиться еще полтора часа.
  3. Снимите кастрюлю с плиты, достаньте отварные части свинины и овощи, процедите бульон.
  4. Остывшее мясо отделите от косточек и нарежьте
  5. Для оформления блюда нарежьте морковь кольцами. На дно посуды, где будет застывать холодец, выложите нарезанную кольцами морковь и несколько ложек зеленого горошка.
  6. Добавьте мясо, сверху положите снова морковь и чуть-чуть горошка, залейте все бульоном.
  7. Поставьте тарелки в холодильник в ночь.
  8. На следующий день возьмите красивую тарелку и аккуратно переверните на нее студень. Украсьте блюдо кусочками лимона и свежим тимьяном.

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Теги:
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