Любимое с детства блюдо: как приготовить холодец по бабушкиному рецепту
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Потрясающее блюдо, которое уместно на любой праздник
Холодец – частый гость на любом празднике, а к пасхальному столу он будет более чем уместен. Блюдо всегда получается вкусным, ведь у каждой хозяйки есть свои уловки.
Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить холодец из свинины по рецепту бабушки. Recept.ua утверждает, что именно в этом варианте собраны все секреты вкуснейшего блюда.
Как приготовить холодец по бабушкиному рецепту
Ингредиенты:
- свиная рулька – 1 шт.;
- ножка свиная – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 4 зуб.;
- горошек зеленый консервированный – 1 банка;
- лавровый лист – 5 шт.;
- лимон – 1/2 шт.;
- чабрец – 2 шт.;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Оставьте свиную рульку и ножку в холодной воде на несколько часов. После разрежьте рульку пополам и положите все мясо в кастрюлю. Залейте водой так, чтобы она покрывала свинину на 2/3, и поставьте вариться. После того как закипит вода, огонь нужно убавить и собрать пену. Продолжайте варить несколько часов. Очистите морковь, чеснок и лук. Лук разрежьте пополам или на четыре части, добавьте в кастрюлю. Морковь и зубчики чеснока нужно добавлять целиком.
- Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и оставьте готовиться еще полтора часа.
- Снимите кастрюлю с плиты, достаньте отварные части свинины и овощи, процедите бульон.
- Остывшее мясо отделите от косточек и нарежьте
- Для оформления блюда нарежьте морковь кольцами. На дно посуды, где будет застывать холодец, выложите нарезанную кольцами морковь и несколько ложек зеленого горошка.
- Добавьте мясо, сверху положите снова морковь и чуть-чуть горошка, залейте все бульоном.
- Поставьте тарелки в холодильник в ночь.
- На следующий день возьмите красивую тарелку и аккуратно переверните на нее студень. Украсьте блюдо кусочками лимона и свежим тимьяном.
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