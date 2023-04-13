Любимое с детства блюдо: как приготовить холодец по бабушкиному рецепту

Потрясающее блюдо, которое уместно на любой праздник

Холодец – частый гость на любом празднике, а к пасхальному столу он будет более чем уместен. Блюдо всегда получается вкусным, ведь у каждой хозяйки есть свои уловки.

Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить холодец из свинины по рецепту бабушки. Recept.ua утверждает, что именно в этом варианте собраны все секреты вкуснейшего блюда.

Как приготовить холодец по бабушкиному рецепту

Ингредиенты:

свиная рулька – 1 шт.;

ножка свиная – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 4 зуб.;

горошек зеленый консервированный – 1 банка;

лавровый лист – 5 шт.;

лимон – 1/2 шт.;

чабрец – 2 шт.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Оставьте свиную рульку и ножку в холодной воде на несколько часов. После разрежьте рульку пополам и положите все мясо в кастрюлю. Залейте водой так, чтобы она покрывала свинину на 2/3, и поставьте вариться. После того как закипит вода, огонь нужно убавить и собрать пену. Продолжайте варить несколько часов. Очистите морковь, чеснок и лук. Лук разрежьте пополам или на четыре части, добавьте в кастрюлю. Морковь и зубчики чеснока нужно добавлять целиком. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и оставьте готовиться еще полтора часа. Снимите кастрюлю с плиты, достаньте отварные части свинины и овощи, процедите бульон. Остывшее мясо отделите от косточек и нарежьте Для оформления блюда нарежьте морковь кольцами. На дно посуды, где будет застывать холодец, выложите нарезанную кольцами морковь и несколько ложек зеленого горошка. Добавьте мясо, сверху положите снова морковь и чуть-чуть горошка, залейте все бульоном. Поставьте тарелки в холодильник в ночь. На следующий день возьмите красивую тарелку и аккуратно переверните на нее студень. Украсьте блюдо кусочками лимона и свежим тимьяном.

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