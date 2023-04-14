За останню гості влаштують суперечку: рецепт різнокольорових сирних кульок
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Готувати – це просто!
Приголомшливі сирні закуски — улюблені ласощі любителів різноманітних сирів. Ніжний смак таких страв приваблює всіх. Крім того, таку страву готувати легко — це впорається навіть дитина.
І кольорові кульки за рецептом Рrostoway не є винятком із правил. Вони настільки апетитні, що їх гості розберуть моментально.
Як приготувати різнокольорові сирні кульки
Інгредієнти:
- негострий твердий сир – 250 г;
- морква — 2 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- зварені яйця — 5 шт.;
- оселедець – 1 шт.;
- волоські горіхи — жменя;
- майонез;
- часник – 2 зубчики.
Спосіб приготування:
- Твердий сир натріть на тертці. Розділіть його на дві частини та насипте в різні місткості.
- Моркву та буряки відваріть. Натріть на тертці.
- Яєчні жовтки та часник подрібніть.
- В одну місткість із сиром потрібно покласти моркву, часник та жовтки, в другу місткість – буряки та білки. Змішайте з майонезом приготовлені суміші.
- Оселедець розберіть на філе, наріжте на шматочки та покладіть у сирні кульки з буряком. У кульки з морквою додайте волоських горіхів.
- Закуски готові. Подавати їх можна окремо чи міксовано.
Твердий сир для таких закусок можна приготувати вдома. Два інгредієнти та 15 хвилин часу — і у вас вийде продукт смачніший, ніж у магазині.