За останню гості влаштують суперечку: рецепт різнокольорових сирних кульок

Готувати – це просто!

Приголомшливі сирні закуски — улюблені ласощі любителів різноманітних сирів. Ніжний смак таких страв приваблює всіх. Крім того, таку страву готувати легко — це впорається навіть дитина.

І кольорові кульки за рецептом Рrostoway не є винятком із правил. Вони настільки апетитні, що їх гості розберуть моментально.

Як приготувати різнокольорові сирні кульки

Інгредієнти:

негострий твердий сир – 250 г;

морква — 2 шт.;

буряк — 2 шт.;

зварені яйця — 5 шт.;

оселедець – 1 шт.;

волоські горіхи — жменя;

майонез;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Твердий сир натріть на тертці. Розділіть його на дві частини та насипте в різні місткості. Моркву та буряки відваріть. Натріть на тертці. Яєчні жовтки та часник подрібніть. В одну місткість із сиром потрібно покласти моркву, часник та жовтки, в другу місткість – буряки та білки. Змішайте з майонезом приготовлені суміші. Оселедець розберіть на філе, наріжте на шматочки та покладіть у сирні кульки з буряком. У кульки з морквою додайте волоських горіхів. Закуски готові. Подавати їх можна окремо чи міксовано.

Твердий сир для таких закусок можна приготувати вдома. Два інгредієнти та 15 хвилин часу — і у вас вийде продукт смачніший, ніж у магазині.