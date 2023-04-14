Рус

За останню гості влаштують суперечку: рецепт різнокольорових сирних кульок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Весела закуска — різнокольорові кульки
Весела закуска — різнокольорові кульки. Фото prostoway

Готувати – це просто!

Приголомшливі сирні закуски — улюблені ласощі любителів різноманітних сирів. Ніжний смак таких страв приваблює всіх. Крім того, таку страву готувати легко — це впорається навіть дитина.

І кольорові кульки за рецептом Рrostoway не є винятком із правил. Вони настільки апетитні, що їх гості розберуть моментально.

Як приготувати різнокольорові сирні кульки

Інгредієнти:

  • негострий твердий сир – 250 г;
  • морква — 2 шт.;
  • буряк — 2 шт.;
  • зварені яйця — 5 шт.;
  • оселедець – 1 шт.;
  • волоські горіхи — жменя;
  • майонез;
  • часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Твердий сир натріть на тертці. Розділіть його на дві частини та насипте в різні місткості.
  2. Моркву та буряки відваріть. Натріть на тертці.
  3. Яєчні жовтки та часник подрібніть.
  4. В одну місткість із сиром потрібно покласти моркву, часник та жовтки, в другу місткість – буряки та білки. Змішайте з майонезом приготовлені суміші.
  5. Оселедець розберіть на філе, наріжте на шматочки та покладіть у сирні кульки з буряком. У кульки з морквою додайте волоських горіхів.
  6. Закуски готові. Подавати їх можна окремо чи міксовано.

Твердий сир для таких закусок можна приготувати вдома. Два інгредієнти та 15 хвилин часу — і у вас вийде продукт смачніший, ніж у магазині.

Теги:
#Рецепт #Закуска #сирні кульки #Готуємо вдома