Ідеальний перекус за три хвилини: рецепт приголомшливої закуски з трьох інгредієнтів

Підійде і на сніданок, і як перекус

Лаваш — універсальний продукт і часто використовується для приготування різноманітних страв та перекушування. Смачну та швидку страву можна приготувати лише з кількох інгредієнтів. Один з таких варіантів — чудові грінки з лаваша з ідеальною начинкою за рецептом "Главреда". Оригінальні та апетитні, вони підійдуть і на сніданок, і як закуску, і навіть на святковий стіл.

Як приготувати грінки з приголомшливою начинкою

Інгредієнти:

лаваш — 1 упаковка;

сир плавлений — 2 штуки;

крабові палички – на свій смак.

Спосіб приготування:

Крабові палички подрібнити у блендері, або дрібно порізати. Лаваш поділити на 4 квадрати. Лаваш варто брати тонкий, тоді грінки будуть чудово хрусткими. Натерти на дрібній тертці плавлений сир та посипати кожен квадратик лаваша. Відправляємо на лаваш крабові палички та трохи зелені або універсальної приправи для смаку. Накриваємо лаваш другим листом і нарізаємо на трикутники. Якщо є гриль, можна обсмажити грінки з лаваша на грилі. Якщо ні — на звичайній сковороді з двох боків, поки сир не повністю розплавиться. Смачного!

До речі, лаваш можна приготувати вдома. Тим більше, вам для цього знадобиться лише вода, борошно та сіль.