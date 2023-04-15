Ідеальний перекус за три хвилини: рецепт приголомшливої закуски з трьох інгредієнтів
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Підійде і на сніданок, і як перекус
Лаваш — універсальний продукт і часто використовується для приготування різноманітних страв та перекушування. Смачну та швидку страву можна приготувати лише з кількох інгредієнтів. Один з таких варіантів — чудові грінки з лаваша з ідеальною начинкою за рецептом "Главреда". Оригінальні та апетитні, вони підійдуть і на сніданок, і як закуску, і навіть на святковий стіл.
Як приготувати грінки з приголомшливою начинкою
Інгредієнти:
- лаваш — 1 упаковка;
- сир плавлений — 2 штуки;
- крабові палички – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Крабові палички подрібнити у блендері, або дрібно порізати.
- Лаваш поділити на 4 квадрати. Лаваш варто брати тонкий, тоді грінки будуть чудово хрусткими.
- Натерти на дрібній тертці плавлений сир та посипати кожен квадратик лаваша.
- Відправляємо на лаваш крабові палички та трохи зелені або універсальної приправи для смаку.
- Накриваємо лаваш другим листом і нарізаємо на трикутники.
- Якщо є гриль, можна обсмажити грінки з лаваша на грилі. Якщо ні — на звичайній сковороді з двох боків, поки сир не повністю розплавиться. Смачного!
До речі, лаваш можна приготувати вдома. Тим більше, вам для цього знадобиться лише вода, борошно та сіль.