Закуска і на святковий стіл, і під пиво: як приготувати мариновані яйця

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Хто б подумав, що дуже незвичайну і смачну закуску можна приготувати зі звичайних варених яєць, варто їх тільки замаринувати! Раніше їх готували тому, що в такому вигляді вони можуть зберігатися довше. Згодом такий вид приготування яєць став популярною закускою як до святкового столу, так і під пиво.

За рецептом "Хочу" таку закуску можна готувати як зі звичайних відварених яєць, так і з перепелиних. Яйця можна додавати до салатів, також вони можуть бути окремою закускою, підійдуть і для сніданку з бутербродом.

Як приготувати мариновані яйця

Інгредієнти:

20 перепелиних або курячих яєць;

300 г сирого буряка, почищеного та нарізаного пластинами.

Для маринаду:

175 мл відвару з буряка;

35 г цукру;

50 мл білого винного оцту;

1/2 ч. л. солі;

2 шт. гвоздики;

1/2 невеликої палички кориці;

1-2 горошини запашного перцю;

1/4 — 1/2 ч. л. коріандр горошком.

Спосіб приготування:

Буряк залити повністю водою. Довести до кипіння та варити до м’якості буряка. Яйця відварити круто, почистити та скласти у невелику банку. Відлити потрібну кількість відвару з буряка і додати інгредієнти, що залишилися, для маринаду. Довести до кипіння. Варити, помішуючи, до розчинення цукру. Зняти з вогню та частково остудити. Тепер слід залити теплим маринадом яйця. Залишити до повного остигання, а потім поставити в холодильник мінімум на добу, а ще краще на дві. Готово!

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можна зберігати варені яйця. Виявлятися, їх не варто викидати, якщо не з’їли після їди.