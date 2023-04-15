Закуска і на святковий стіл, і під пиво: як приготувати мариновані яйця
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Хто б подумав, що дуже незвичайну і смачну закуску можна приготувати зі звичайних варених яєць, варто їх тільки замаринувати! Раніше їх готували тому, що в такому вигляді вони можуть зберігатися довше. Згодом такий вид приготування яєць став популярною закускою як до святкового столу, так і під пиво.
За рецептом "Хочу" таку закуску можна готувати як зі звичайних відварених яєць, так і з перепелиних. Яйця можна додавати до салатів, також вони можуть бути окремою закускою, підійдуть і для сніданку з бутербродом.
Як приготувати мариновані яйця
Інгредієнти:
- 20 перепелиних або курячих яєць;
- 300 г сирого буряка, почищеного та нарізаного пластинами.
Для маринаду:
- 175 мл відвару з буряка;
- 35 г цукру;
- 50 мл білого винного оцту;
- 1/2 ч. л. солі;
- 2 шт. гвоздики;
- 1/2 невеликої палички кориці;
- 1-2 горошини запашного перцю;
- 1/4 — 1/2 ч. л. коріандр горошком.
Спосіб приготування:
- Буряк залити повністю водою. Довести до кипіння та варити до м’якості буряка.
- Яйця відварити круто, почистити та скласти у невелику банку.
- Відлити потрібну кількість відвару з буряка і додати інгредієнти, що залишилися, для маринаду. Довести до кипіння. Варити, помішуючи, до розчинення цукру. Зняти з вогню та частково остудити.
- Тепер слід залити теплим маринадом яйця. Залишити до повного остигання, а потім поставити в холодильник мінімум на добу, а ще краще на дві. Готово!
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можна зберігати варені яйця. Виявлятися, їх не варто викидати, якщо не з’їли після їди.