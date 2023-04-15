Закуска и на праздничный стол, и под пиво:как приготовить маринованные яйца
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Кто бы подумал, что весьма необычную и вкусную закуску можно приготовить из обычных вареных яиц, стоит только их замариновать! Раньше их готовили потому, что в таком виде они могут дольше храниться. Впоследствии такой вид приготовления яиц стал популярной закуской как к любому праздничному столу, так и под пиво.
По рецепту "Хочу" такую закуску можно готовить как из обычных отварных яиц, так и из перепелиных. Яйца можно добавлять в салаты, также они могут быть отдельной закуской, подойдут и для завтрака с бутербродом.
Как приготовить маринованные яйца
Ингредиенты:
- 20 перепелиных или куриных яиц;
- 300 г сырой свеклы, почищенной и нарезанной пластинами.
Для маринада:
- 175 мл отвара из свеклы;
- 35 г сахара;
- 50 мл белого винного уксуса;
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 шт. гвоздики;
- 1/2 небольшой палочки корицы;
- 1-2 горошины душистого перца;
- 1/4 – 1/2 ч. л. кориандра горошком.
Способ приготовления:
- Свеклу залить полностью водой. Довести до кипения и варить до мягкости свеклы.
- Яйца отварить вкрутую, почистить и сложить в небольшую банку.
- Отлить нужное количество отвара из свеклы и добавить оставшиеся ингредиенты для маринада. Довести до кипения. Варить, помешивая, до полного растворения сахара. Снять с огня и частично остудить.
- Теперь нужно залить теплым маринадом яйца. Оставить до полного остывания, а затем поставить в холодильник минимум на сутки, а еще лучше на двое. Готово!
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