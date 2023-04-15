Укр

Закуска и на праздничный стол, и под пиво:как приготовить маринованные яйца

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычные мариннованные яйца
Необычные мариннованные яйца. Фото hochu.ua

Удивите друзей — угостите их этим блюдом.

Кто бы подумал, что весьма необычную и вкусную закуску можно приготовить из обычных вареных яиц, стоит только их замариновать! Раньше их готовили потому, что в таком виде они могут дольше храниться. Впоследствии такой вид приготовления яиц стал популярной закуской как к любому праздничному столу, так и под пиво.

По рецепту "Хочу" такую закуску можно готовить как из обычных отварных яиц, так и из перепелиных. Яйца можно добавлять в салаты, также они могут быть отдельной закуской, подойдут и для завтрака с бутербродом.

Как приготовить маринованные яйца

Ингредиенты:

  • 20 перепелиных или куриных яиц;
  • 300 г сырой свеклы, почищенной и нарезанной пластинами.

Для маринада:

  • 175 мл отвара из свеклы;
  • 35 г сахара;
  • 50 мл белого винного уксуса;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 2 шт. гвоздики;
  • 1/2 небольшой палочки корицы;
  • 1-2 горошины душистого перца;
  • 1/4 – 1/2 ч. л. кориандра горошком.

Способ приготовления:

  1. Свеклу залить полностью водой. Довести до кипения и варить до мягкости свеклы.
  2. Яйца отварить вкрутую, почистить и сложить в небольшую банку.
  3. Отлить нужное количество отвара из свеклы и добавить оставшиеся ингредиенты для маринада. Довести до кипения. Варить, помешивая, до полного растворения сахара. Снять с огня и частично остудить.
  4. Теперь нужно залить теплым маринадом яйца. Оставить до полного остывания, а затем поставить в холодильник минимум на сутки, а еще лучше на двое. Готово!

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько можно хранить вареные яйца. Оказываться, их не стоит выбрасывать, если не съели после приема пищи.

Теги:
#Рецепт #Яйца #Закуска #Готовим дома #рецепты на Пасху