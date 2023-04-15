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Щоб за вухами лящало: готуємо бюджетну закуску "М’ясні гнізда" з грибочками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Смаки ідеально поєднуються
Смаки ідеально поєднуються. Фото Сегодня

М’ясні гніздечка з грибною начинкою під сиром – ідеальне поєднання смаків

Приготуйте м’ясні гнізда. Це смачне поєднання курятини з грибами під сиром. Можна використати навіть готовий фарш для котлет.

Ідеальний варіант на обід або вечерю. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • фарш із курячого філе
  • 1 яйце
  • 1 ч. л. паприки
  • 2/3 ч. л. сухого часнику
  • сіль, перець
  • 1 цибулина
  • 250 г печериць
  • 150 г сиру
  • 30 г сметани
  • зелень на смак

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо фарш з яйцем, сіллю, перцем та іншими спеціями. Ретельно його відбиваємо об дно миски руками та ставимо у холодильник на 20 хвилин. Після цього формуємо з фаршу кульки, як на котлету. Посередині кульок робимо ямки. Найзручніше це робити чаркою. Повинні вийти м’ясні подушечки у формі гніздечка.
  2. Цибулю й гриби обсмажуємо на сковорідці з олією та шматочком вершкового масла. Гніздечка викладаємо на деко. У середину кожного кладемо ложкою грибну начинку. Змащуємо все сметаною, присипаємо зеленню й натертим сиром.
  3. Випікаємо 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Це проста, ароматна й смачна закуска, що не залишить нікого байдужим. Просто як соковиті конвертики з лаваша.

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#Рецепт #Закуска #рецепти на Великдень #Святковий стіл