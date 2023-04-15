Щоб за вухами лящало: готуємо бюджетну закуску "М’ясні гнізда" з грибочками
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М’ясні гніздечка з грибною начинкою під сиром – ідеальне поєднання смаків
Приготуйте м’ясні гнізда. Це смачне поєднання курятини з грибами під сиром. Можна використати навіть готовий фарш для котлет.
Ідеальний варіант на обід або вечерю. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- фарш із курячого філе
- 1 яйце
- 1 ч. л. паприки
- 2/3 ч. л. сухого часнику
- сіль, перець
- 1 цибулина
- 250 г печериць
- 150 г сиру
- 30 г сметани
- зелень на смак
Спосіб приготування:
- Змішуємо фарш з яйцем, сіллю, перцем та іншими спеціями. Ретельно його відбиваємо об дно миски руками та ставимо у холодильник на 20 хвилин. Після цього формуємо з фаршу кульки, як на котлету. Посередині кульок робимо ямки. Найзручніше це робити чаркою. Повинні вийти м’ясні подушечки у формі гніздечка.
- Цибулю й гриби обсмажуємо на сковорідці з олією та шматочком вершкового масла. Гніздечка викладаємо на деко. У середину кожного кладемо ложкою грибну начинку. Змащуємо все сметаною, присипаємо зеленню й натертим сиром.
- Випікаємо 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.
Це проста, ароматна й смачна закуска, що не залишить нікого байдужим. Просто як соковиті конвертики з лаваша.