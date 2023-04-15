Щоб за вухами лящало: готуємо бюджетну закуску "М’ясні гнізда" з грибочками

М’ясні гніздечка з грибною начинкою під сиром – ідеальне поєднання смаків

Приготуйте м’ясні гнізда. Це смачне поєднання курятини з грибами під сиром. Можна використати навіть готовий фарш для котлет.

Ідеальний варіант на обід або вечерю. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

фарш із курячого філе

1 яйце

1 ч. л. паприки

2/3 ч. л. сухого часнику

сіль, перець

1 цибулина

250 г печериць

150 г сиру

30 г сметани

зелень на смак

Спосіб приготування:

Змішуємо фарш з яйцем, сіллю, перцем та іншими спеціями. Ретельно його відбиваємо об дно миски руками та ставимо у холодильник на 20 хвилин. Після цього формуємо з фаршу кульки, як на котлету. Посередині кульок робимо ямки. Найзручніше це робити чаркою. Повинні вийти м’ясні подушечки у формі гніздечка. Цибулю й гриби обсмажуємо на сковорідці з олією та шматочком вершкового масла. Гніздечка викладаємо на деко. У середину кожного кладемо ложкою грибну начинку. Змащуємо все сметаною, присипаємо зеленню й натертим сиром. Випікаємо 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Це проста, ароматна й смачна закуска, що не залишить нікого байдужим. Просто як соковиті конвертики з лаваша.