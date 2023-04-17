Якщо є молоко, зробіть з нього маринад: рецепт, який перетворить рибу на делікатес

Тільки молоко та спеції — і приголомшлива закуска готова

Риба — одна з найсмачніших страв, яку люблять і дорослі, і діти. Однак мало хто знає, що правильний маринад може навіть звичайнісіньку рибу перетворити на справжній кулінарний шедевр.

Спробуйте приготувати маринад для риби за рецептом "Жіночого світу" і ви переконаєтесь, що це просто та дуже смачно. Готувати за цим рецептом можна будь-яку рибку, але скумбрія в маринаді набуває особливого смаку та аромату, який не можна порівняти ні з чим.

Як приготувати рибу в маринаді

Інгредієнти:

свіжа скумбрія – 2 шт.;

молоко – половина склянки;

перець запашний та перець чорний – по 5-8 горошин;

лавровий лист – 1 – 2 шт.;

цукор, олія без запаху, оцет – по 1 ст.л. л.;

коріандр – щіпка до смаку;

вода – половина літра;

сіль – 4 ст. л;

зелень – до смаку.

Спосіб приготування:

Рибу почистьте і наріжте шматочками по 3-4 див. Приготуйте маринад. Доведіть воду до кипіння, додайте до неї всі компоненти, крім молока та олії. Утримуйте на вогні ще 10-15 хвилин. Остудіть. Влийте в готовий маринад молоко, перемішайте, занурте у рідину рибу рівно на 1,5 години – якщо перетримати скумбрію, вона вийде дуже солоною. Вийміть скумбрію з маринаду, полийте олією, прикрасьте зеленню.

До речі, скумбрію можна запекти у власному соку. Для цього вам знадобиться лише банка та риба.