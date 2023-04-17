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Якщо є молоко, зробіть з нього маринад: рецепт, який перетворить рибу на делікатес

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Маринована риба отримає неймовірну кількість компліментів
Маринована риба отримає неймовірну кількість компліментів. Фото wworld.com.ua

Тільки молоко та спеції — і приголомшлива закуска готова

Риба — одна з найсмачніших страв, яку люблять і дорослі, і діти. Однак мало хто знає, що правильний маринад може навіть звичайнісіньку рибу перетворити на справжній кулінарний шедевр.

Спробуйте приготувати маринад для риби за рецептом "Жіночого світу" і ви переконаєтесь, що це просто та дуже смачно. Готувати за цим рецептом можна будь-яку рибку, але скумбрія в маринаді набуває особливого смаку та аромату, який не можна порівняти ні з чим.

Як приготувати рибу в маринаді

Інгредієнти:

  • свіжа скумбрія – 2 шт.;
  • молоко – половина склянки;
  • перець запашний та перець чорний – по 5-8 горошин;
  • лавровий лист – 1 – 2 шт.;
  • цукор, олія без запаху, оцет – по 1 ст.л. л.;
  • коріандр – щіпка до смаку;
  • вода – половина літра;
  • сіль – 4 ст. л;
  • зелень – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Рибу почистьте і наріжте шматочками по 3-4 див.
  2. Приготуйте маринад. Доведіть воду до кипіння, додайте до неї всі компоненти, крім молока та олії. Утримуйте на вогні ще 10-15 хвилин. Остудіть.
  3. Влийте в готовий маринад молоко, перемішайте, занурте у рідину рибу рівно на 1,5 години – якщо перетримати скумбрію, вона вийде дуже солоною.
  4. Вийміть скумбрію з маринаду, полийте олією, прикрасьте зеленню.

До речі, скумбрію можна запекти у власному соку. Для цього вам знадобиться лише банка та риба.

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