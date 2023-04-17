Якщо є молоко, зробіть з нього маринад: рецепт, який перетворить рибу на делікатес
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Тільки молоко та спеції — і приголомшлива закуска готова
Риба — одна з найсмачніших страв, яку люблять і дорослі, і діти. Однак мало хто знає, що правильний маринад може навіть звичайнісіньку рибу перетворити на справжній кулінарний шедевр.
Спробуйте приготувати маринад для риби за рецептом "Жіночого світу" і ви переконаєтесь, що це просто та дуже смачно. Готувати за цим рецептом можна будь-яку рибку, але скумбрія в маринаді набуває особливого смаку та аромату, який не можна порівняти ні з чим.
Як приготувати рибу в маринаді
Інгредієнти:
- свіжа скумбрія – 2 шт.;
- молоко – половина склянки;
- перець запашний та перець чорний – по 5-8 горошин;
- лавровий лист – 1 – 2 шт.;
- цукор, олія без запаху, оцет – по 1 ст.л. л.;
- коріандр – щіпка до смаку;
- вода – половина літра;
- сіль – 4 ст. л;
- зелень – до смаку.
Спосіб приготування:
- Рибу почистьте і наріжте шматочками по 3-4 див.
- Приготуйте маринад. Доведіть воду до кипіння, додайте до неї всі компоненти, крім молока та олії. Утримуйте на вогні ще 10-15 хвилин. Остудіть.
- Влийте в готовий маринад молоко, перемішайте, занурте у рідину рибу рівно на 1,5 години – якщо перетримати скумбрію, вона вийде дуже солоною.
- Вийміть скумбрію з маринаду, полийте олією, прикрасьте зеленню.
До речі, скумбрію можна запекти у власному соку. Для цього вам знадобиться лише банка та риба.